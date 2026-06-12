Αεροπλάστ: Η αποτυχημένη ταπετσαρία που άλλαξε τις μεταφορές
Αεροπλάστ: Η αποτυχημένη ταπετσαρία που άλλαξε τις μεταφορές
Η παράξενη ιστορία του υλικού που προστατεύει πια όλα τα εύθραυστα προϊόντα στα ταξίδια τους
Υπάρχουν εφευρέσεις που γεννήθηκαν για να λύσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και το κατάφεραν από την πρώτη στιγμή. Και υπάρχουν άλλες που άργησαν να βρουν το δρόμο τους και τη χρησιμότητά τους. Σ’ αυτή τη δεύτερη κατηγορία, τις περισσότερες φορές η χρήση που επιλέχθηκε τελικά ήταν κάτι παρεμφερές με την αρχική ιδέα. Είναι πολύ σπάνιο ένα υλικό να ξεκινήσει από διακοσμητική ταπετσαρία τοίχου και να καταλήξει προστατευτικό περιτύλιγμα, το οποίο μάλιστα άλλαξε τις παγκόσμιες μεταφορές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα