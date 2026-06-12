Το ψαροχώρι που έγινε παγκόσμιο εργοστάσιο
Το ψαροχώρι που έγινε παγκόσμιο εργοστάσιο
Μια ξεχασμένη γωνιά ανάμεσα στο Χονγκ Κονγκ και το Μακάο που μετατράπηκε σε μια μητρόπολη 18 εκατομμυρίων κατοίκων
Στην παγκόσμια ιστορία της οικονομίας υπάρχουν μεγαλουπόλεις που αναπτύχθηκαν σταδιακά μέσα στους αιώνες και πόλεις που μοιάζουν να ξεπήδησαν από το πουθενά. Η Σενζέν, που σήμερα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Κίνα μετά τη Σαγκάη και το Πεκίνο, είναι αναμφισβήτητα η πιο «νεαρή» μεγαλούπολη της υφηλίου. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, η περιοχή δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια συστάδα μικρών ψαροχωριών στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της νότιας Κίνας. Δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις σήμερα βλέποντας έναν βιομηχανικό κολοσσό που φιλοξενεί 18 εκατομμύρια ανθρώπους, και ολοένα αναπτύσσεται.
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