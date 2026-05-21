Helleniq Energy: Δεν προβλέπονται ελλείψεις αεροπορικών καυσίμων ούτε στην κορύφωση του καλοκαιριού
Η HELLENiQ ENERGY εμφανίζεται καθησυχαστική για την επάρκεια καυσίμων αεροσκαφών στην Ελλάδα ενόψει της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου, παρά τις αναταράξεις που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι περιορισμοί στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η εταιρεία δήλωσε στο Bloomberg ότι δεν αναμένει προβλήματα στην κάλυψη της ζήτησης για jet fuel, ενώ παράλληλα αυξάνει τα αποθέματά της για λόγους ασφαλείας.
«Από τη δική μας πλευρά η ζήτηση καλύπτεται και αυξάνουμε τα αποθέματα για μεγαλύτερη ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία σε γραπτή δήλωσή της προς το μέσο.
Οι ανησυχίες γύρω από τη διαθεσιμότητα καυσίμων αεροσκαφών έχουν ενταθεί στον αεροπορικό κλάδο, καθώς οι μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν περιορισμένες λόγω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής κρίσης.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Βρετανία ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι θα επιτρέψει εισαγωγές diesel και jet fuel που έχουν παραχθεί από ρωσικό αργό σε τρίτες χώρες όπως η Ινδία και η Τουρκία, χαλαρώνοντας ουσιαστικά μέρος των περιορισμών των κυρώσεων.
Η HELLENiQ ENERGY σημειώνει ότι διαθέτει πλεονάζουσα παραγωγή σε όλα τα βασικά προϊόντα της — κυρίως diesel, βενζίνη, νάφθα και καύσιμα αεροσκαφών — τα οποία αποτελούν και τους βασικούς εξαγωγικούς της κωδικούς.
«Ακόμη και στην κορύφωση της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου δεν προβλέπουμε προβλήματα εφοδιασμού», τονίζει η εταιρεία.
Greece’s Helleniq Energy doesn’t anticipate any problems with its ability to provide jet fuel during the peak summer season even as it continues to search for alternatives to lost Iraqi oil supply amid the conflict in the Middle East. https://t.co/i1oLkT7Q0I— Bloomberg (@business) May 20, 2026
