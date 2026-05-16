Αγορά νέου αυτοκινήτου: Ολα με δόσεις - Εκρηκτική αύξηση εγκρίσεων

Μετά από μία μακρά περίοδο εξαιρετικά σφιχτής πιστωτικής πολιτικής, η χρηματοδότηση για αγορά αυτοκινήτου, ΙΧ και επαγγελματικού, καινούργιου και μεταχειρισμένου - επιστρέφει δυναμικά, με ρυθμούς ανάπτυξης που δεν είχαμε δει από την εποχή πριν την κρίση.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων αυξήθηκαν το 2024 κατά 18,9% σε σχέση με το 2023. Το 2025 η τάση αυτή επιταχύνθηκε ακόμα περισσότερο: μόνο τον Ιούνιο του 2025 εκταμιεύθηκαν 173 εκατ. ευρώ νέα δάνεια, το υψηλότερο μηνιαίο ποσό από τον Δεκέμβριο του 2013. Στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου του ίδιου έτους, οι νέες εκταμιεύσεις καταναλωτικής πίστης έφτασαν τα 908 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας ακόμα και τα στεγαστικά δάνεια.