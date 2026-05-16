Από την ΑΓΕΤ Ηρακλής στους καμβάδες – Ο expert στο τσιμέντο και η ιστορία μιας από τις πιο μεγάλες βιομηχανίες στην Ελλάδα
Ο παππούς του Γιώργου Τσάτσου ίδρυσε τις βιομηχανίες τσιμέντων Τιτάν και Ηρακλής ενώ ο ίδιος βρέθηκε στο τιμόνι των οικογενειακών επιχειρήσεων σε ηλικία μόλις εικοσιεπτά ετών. Ενας από τους σημαντικότερους Ελληνες επιχειρηματίες , συνδυάζει εδώ και χρόνια την αγάπη του για τους υψηλούς ισολογισμούς με τους καμβάδες και τη ζωγραφική
Η ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας ταυτίζεται με πολλά σημαντικά ονόματα όπως αυτά των Τσάτσων, Κανελλόπουλων (ΤΙΤΑΝ) Κατσάμπα (Περαϊκή -Πατραϊκή) Καρέλλα (Κλωστοϋφαντουργεία Αιγαίον), Αγγελόπουλου (Χαλυβουργική) Μποδοσάκη (Μεταλλεία), Στασινόπουλων (Βιοχάλκο) κλ. Ονόματα που ανάπτυξαν το επιχειρείν στην Ελλάδα και απέδειξαν στην παγκόσμια κοινότητα ότι και πρωτοπόροι είμαστε και όταν θέλουμε μεγαλουργούμε.
Διανύοντας την ένατη δεκαετία της ζωής του, ο φύση και θέση αριστοκράτης Γιώργος Τσάτσος, αισθάνεται ευτυχισμένος καθώς είτε βρίσκεται στο σπίτι του στο Λονδίνο, είτε εδώ στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα Βόρεια Προάστια, συνθέτει πινελιές δημιουργώντας δικούς του εικαστικούς κόσμους.
Η ζωγραφική του είναι ο δικός του τρόπος εκτόνωσης και έκφρασης που ακολουθεί εδώ και χρόνια. «Στα πολύωρα συμβούλια της εταιρείας μου είχα μαζί μου πάντα ένα χαρτί στο οποίο σχεδίαζα. Η ζωγραφική ήταν πάντοτε το πάθος μου. Τώρα πια που έχω απεγκλωβιστεί από το επιχειρείν και είμαι απαλλαγμένος από ευθύνες χαίρομαι τη ζωή μου δημιουργώντας» αποκαλύπτει ένας από τους σημαντικότερους έλληνες βιομήχανους της χώρας. Ο Γιώργος Τσάτσος είναι ένας γνήσιος αριστοκράτης που ζωγραφίζει εκθέτοντας κατά καιρούς τη δουλειά του σε Αθήνα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Αυτή την εποχή μάλιστα παρουσιάζει μέρος του έργου του στην γκαλερί Contemporary Athens στο Κολωνάκι.
Ένα μοναδικό success story
Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ταυτίστηκε, αλλά και καθιέρωσε το τσιμέντο ως κυρίαρχο δομικό υλικό, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση της εικόνας που έχει η σύγχρονη Ελλάδα.Για περισσότερο από έναν αιώνα, η εταιρία συμμετέχει με την επιχειρηματική της δράση στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Πρωταγωνίστησε στην ανοικοδόμηση της χώρας, αφού με πρώτη ύλη το τσιμέντο, το σκυρόδεμα και τα αδρανή υλικά, κατασκευάστηκαν βασικά έργα υποδομής σε όλη την Ελλάδα.
Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ πρωταγωνίστησε και στις διεθνείς αγορές, αφού ήδη από τη δεκαετία του 1960 αναδείχθηκε σε πρώτη εξαγωγική τσιμεντοβιομηχανία στην Ευρώπη.
Η ιστορία ξεκινά κάπως έτσι: H εταιρεία υπό την επωνυμία «Ανώνυμος Γενική Εταιρεία Τσιμέντων» ιδρύθηκε κατόπιν βασιλικού διατάγματος τον Ιούλιο του 1911. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ορίστηκε ο Ανδρέας Ν. Χατζηκυριάκος, παππούς του Γιώργου Τσάτσου από την πλευρά της μητέρας του, ο οποίος ήταν γόνος εφοπλιστικής οικογένειας, χημικός μηχανικός με πτυχίο από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης.
Ο Γιώργος Τσάτσος θυμάται «Ο παππούς μου μαζί με την οικογένεια Κανελλόπουλου ιδρύει την βιομηχανία Τσιμέντων Τιτάν κι όταν αργότερα πουλάει τις μετοχές του, δημιουργεί ένα εργοστάσιο Τσιμέντων στην Κωνσταντινούπολη το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. Όταν θα επιστρέψει στην Ελλάδα θα εγκαινιάσει μια ακόμη πανίσχυρη τσιμεντοβιομηχανία, αυτή του Ηρακλή».
«Ο πατέρας μου σπούδασε πολιτικός μηχανικός στη Ζυρίχη και όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του δούλεψε κάνοντας σημαντικά έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως το φράγμα στην λίμνη Κερκίνη. Κάποια στιγμή του έγινε πρόταση να μπει στην βιομηχανία του πεθερού του κι έτσι ο Αλέξανδρος Τσάτσος βρέθηκε Πρόεδρος της βιομηχανίας Ηρακλής, θέση την οποία κράτησε για πολλές δεκαετίες». Ο Αλέξανδρος Τσάτσος μόνο τυχαίος δεν θεωρήθηκε για τα επιχειρηματικά πράγματα του τόπου μας. Αποδείχτηκε ένα πανίσχυρο μυαλό που διαχειρίζεται με άνεση τα υψηλά deal και τους τζίρους κάτι που εκτιμήθηκε δεόντως από την επιχειρηματική κοινότητα της εποχής η οποία και του έδωσε την θέση του Προέδρου των Ελλήνων Βιομηχάνων».
Συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση
Για τον Γιώργο Τσάτσο ο οποίος παρακολούθησε το Μαράσλειο και την Βαρβάκειο σχολή κατά τα μαθητικά του χρόνια, η επαγγελματική ενασχόληση ήταν μονόδρομος «Είχα γαλουχηθεί με την λογική ότι θα είμαι η συνέχεια. Ούτε που τολμούσα να σκεφθώ κάτι άλλο. Στο σπίτι υπήρχε απλότητα και Σπαρτιάτικη αγωγή. Παρόλο που μπαινόβγαιναν οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίες της εποχής όπως ο Μποδοσάκης υπήρχε χαμηλό προφίλ. Ισως γι’ αυτό επέλεξαν τα σχολεία που πήγα κι όχι το Αμερικάνικο κολέγιο των εύπορων».
Πηγή: www.newmoney.gr
