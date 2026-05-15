ΔΝΤ: Πώς ο εκσυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης άλλαξε την Ελλάδα και συνέβαλε στο εντυπωσιακό της comeback
Το ΔΝΤ παρουσιάζει την ΑΑΔΕ ως τον «σιωπηλό πρωταγωνιστή» της οικονομικής ανάκαμψης - Τα online τιμολόγια, τα POS, οι ψηφιακές διασταυρώσεις και οι έλεγχοι real-time γέμισαν τα κρατικά ταμεία και άλλαξαν το μοντέλο φορολογικών ελέγχων στη χώρα
Η Ελλάδα αποτελούσε κάποτε το χαρακτηριστικό παράδειγμα οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη — αποκλεισμένη από τις αγορές, εξαρτημένη από εξωτερική χρηματοδοτική στήριξη και με ανεπαρκή φορολογικά έσοδα για τη χρηματοδότηση δημόσιων υπηρεσιών και της οικονομικής ανάπτυξης. Σήμερα, συγκαταλέγεται στις μόλις πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγράφουν πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ανατροπή, η οποία αναδεικνύει τη σημαντική πρόοδο των δημόσιων οικονομικών της χώρας, αναφέρει έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Greece was once shut out of markets and collecting too little tax. Today it runs a primary budget surplus and stands as one of only five EU countries to do so. Tax administration reform powered this striking reversal. https://t.co/RZggSA3HFr pic.twitter.com/qpn7OaYFGa— IMF (@IMFNews) May 15, 2026
Οι τρεις φάσεις των μεταρρυθμίσεων2010-2012: Σταθεροποίηση
Αντιμέτωπη με επικείμενη οικονομική κατάρρευση, η Ελλάδα ζήτησε χρηματοδοτική βοήθεια από αυτό που έγινε γνωστό ως Τρόικα — το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι πρώτες παρεμβάσεις στη φορολογική διοίκηση επικεντρώθηκαν στη σταθεροποίηση των φορολογικών εσόδων και στη δημιουργία των βάσεων για βαθύτερες μεταρρυθμίσεις.
Σε αυτές περιλαμβάνονταν σχέδιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, στοχευμένα προγράμματα για τη βελτίωση της είσπραξης εσόδων από μεγάλους φορολογουμένους και εύπορα φυσικά πρόσωπα, καθώς και ένας μεσοπρόθεσμος οδικός χάρτης μεταρρυθμίσεων.
Μία από τις πρώτες επιτυχίες ήταν η ψηφιοποίηση της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ. Έως το 2014, το 96% των εγγεγραμμένων φορολογουμένων υπέβαλλε εμπρόθεσμα δηλώσεις ΦΠΑ, έναντι 65% το 2010. Άλλες πρωτοβουλίες — ιδίως οι προσπάθειες ενίσχυσης της είσπραξης από μεγάλες επιχειρήσεις, εύπορα άτομα και φορολογικούς οφειλέτες — αποδείχθηκαν δυσκολότερο να διατηρηθούν, αποκαλύπτοντας τα όρια μεταρρυθμίσεων που δεν αντιμετώπιζαν επαρκώς ζητήματα διακυβέρνησης και πολιτικών παρεμβάσεων.
2013-2017: Οικοδόμηση ανθεκτικών θεσμών
Η δεύτερη φάση των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα υπογράμμισε ένα κρίσιμο δίδαγμα: οι μεταρρυθμίσεις στη φορολογική διοίκηση δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά χωρίς αυτονομία, σαφή λογοδοσία και ισχυρή ηγεσία.
Από τον Αύγουστο του 2012, η Ελλάδα ενοποίησε το δίκτυο των φορολογικών υπηρεσιών της, μειώνοντας τον αριθμό των τοπικών εφοριών από 288 σε 119 μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, και αναδιοργάνωσε τις λειτουργίες με βάση τις αρμοδιότητες και όχι τη γεωγραφική κατανομή.
Καθώς οι εισπράξεις εσόδων βελτιώνονταν — ενισχύοντας έτσι και την πολιτική βούληση που απαιτούνταν για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων — το επόμενο βήμα ήταν η παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στη φορολογική αρχή.
Ένας εμβληματικός νόμος του 2016 μετέφερε την ευθύνη της φορολογικής διοίκησης σε μια νέα, ανεξάρτητη αρχή με δικό της προϋπολογισμό και πλαίσιο διακυβέρνησης. Ο νόμος προέβλεπε επίσης ότι το διοικητικό συμβούλιο και ο διοικητής της φορολογικής διοίκησης θα επιλέγονται μέσω ανοικτού διαγωνισμού με σαφώς καθορισμένα κριτήρια.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τέθηκε σε λειτουργία το 2017, παρέχοντας στην Ελλάδα μια φορολογική διοίκηση προστατευμένη από πολιτικές παρεμβάσεις και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα.
Ο αντίκτυπος ήταν απτός. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο λόγος φορολογικών εσόδων προς ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, από 25,8% το 2013 σε 27,6% το 2017, αντανακλώντας ισχυρότερη συμμόρφωση και βελτιωμένη θεσμική ικανότητα.
2018-2025: Ψηφιακός μετασχηματισμός
Παρότι ψηφιακά εργαλεία είχαν εισαχθεί ήδη νωρίτερα, η αποφασιστική ώθηση ήρθε αφού είχαν τεθεί σταθερά οι θεσμικές βάσεις. Σε αυτό το στάδιο, η φορολογική διοίκηση διέθετε πλέον τη διακυβέρνηση, τις δεξιότητες και την αξιοπιστία που απαιτούνταν ώστε η ψηφιοποίηση να έχει μόνιμο χαρακτήρα.
Μεταξύ 2020 και 2025, εν μέρει ως απάντηση στην πανδημία, η Ελλάδα ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο σύνολο ψηφιακών συστημάτων — από αναλυτικά εργαλεία back office έως ηλεκτρονική τιμολόγηση σε πραγματικό χρόνο και διασύνδεση με τα συστήματα σημείων πώλησης.
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές διευκόλυναν τη συμμόρφωση των φορολογουμένων και παρείχαν στους ελεγκτές πιο εξελιγμένα εργαλεία για τον εντοπισμό κινδύνων και τη στοχευμένη εφαρμογή ελέγχων εκεί όπου ήταν περισσότερο αναγκαίο.
Τα αποτελέσματα ήταν σαφή. Η συμμόρφωση στον ΦΠΑ βελτιώθηκε σημαντικά, με τα έσοδα από ΦΠΑ να αυξάνονται κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε διάστημα 15 ετών, από 7,1% το 2010 σε περίπου 9,5% το 2025.
Έως το 2025, ο λόγος φορολογικών εσόδων προς ΑΕΠ της Ελλάδας είχε ανέλθει στο 28%, από 20,5% το 2009. Αν και η αύξηση των εσόδων αντανακλά επίσης ευρύτερες οικονομικές και πολιτικές μεταβολές, οι βελτιώσεις στη φορολογική διοίκηση διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, της ενίσχυσης της εφαρμογής των κανόνων και της αύξησης της εμπιστοσύνης στο σύστημα.
Η πορεία συνεχίζεται. Η επόμενη πρόκληση είναι να καταστούν διατηρήσιμα τα πρόσφατα κέρδη, ενσωματώνοντας τους νέους τρόπους εργασίας βαθιά στις καθημερινές διαδικασίες. Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη συστηματικότερη χρήση αναλυτικών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση κινδύνων συμμόρφωσης, την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους και της εμπιστοσύνης τους, καθώς και τη διασφάλιση ότι οι δεξιότητες και η στελέχωση συμβαδίζουν με τις ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις.
Παρότι σε ορισμένες πτυχές η ελληνική εμπειρία είναι μοναδική, προσφέρει ένα εξαιρετικά πολύτιμο και ευρέως εφαρμόσιμο δίδαγμα. Η διαρκής προσπάθεια — βασισμένη στην καλή διακυβέρνηση, στη σωστή αλληλουχία μεταρρυθμίσεων και στην επένδυση στους ανθρώπους — μπορεί να μετατρέψει τη διαχείριση μιας κρίσης σε διαρκή θεσμική ισχύ, αναφέρει η σχετική έκθεση του ΔΝΤ
2018-2025: Ψηφιακός μετασχηματισμός
Ένας ενάρετος κύκλος και διδάγματα πέρα από την ΕλλάδαΣυνολικά, οι μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας δημιούργησαν έναν ενάρετο κύκλο: η καλύτερη διακυβέρνηση επέτρεψε την ψηφιοποίηση· η ψηφιοποίηση βελτίωσε τη συμμόρφωση· τα υψηλότερα και πιο αξιόπιστα έσοδα ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη του κοινού και τη δημοσιονομική αξιοπιστία.
