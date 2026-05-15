Κυκλοφορεί μετά από αναμονή ενός έτους το χρυσό «κινητό Τραμπ»: Αμφισβητείται η «made in USA» κατασκευή του, φωνές για την τιμή

Αμφιβολίες για το «Made in USA» και την τιμή

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη λήψης προκαταβολών ύψουςκαι λίγες ημέρες αφότου η επίσημη ιστοσελίδα του ενημέρωσε το σκέλος για την παράδοση της συσκευής με τη φράση «υπό όρους», το χρυσαφίθα αρχίσει, τελικά, να αποστέλλεται αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση τηςΤο κινητό, που κοστίζει, είχε συγκεντρώσει προκαταβολές από περίπου 600.000 ανθρώπους και αρχικά επρόκειτο να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο του 2025.Ωστόσο, το— όπως είναι η επίσημη ονομασία της συσκευής — φαίνεται πως τελικά διαφέρει από όσα είχε αρχικά υποσχεθεί ο Οργανισμός Τραμπ. Συγκεκριμένα, το smartphone διαθέτει μικρότερη οθόνη και λιγότερη μνήμη αποθήκευσης σε σχέση με τις πρώτες προδιαγραφές που είχαν παρουσιαστεί, διατηρώντας πάντως το χαρακτηριστικό χρυσό χρώμα και το brand του Αμερικανού προέδρου.Συγκεκριμένα, η συσκευή διαθέτει οθόνη 6,78 ιντσών, επεξεργαστή Snapdragon της Qualcomm, σύστημα τριπλής κάμερας και μπαταρία 5.000 mAh, ενώ λειτουργεί με Android.Το περιοδικόεπισήμανε πρόσφατα ότι οι όροι προπαραγγελίας είχαν τροποποιηθεί, αναφέροντας πλέον ότι η εταιρεία «δεν εγγυάται ότι η συσκευή θα παραχθεί ή θα είναι διαθέσιμη προς αγορά», ενώ η προκαταβολή προσφέρει, απλώς, μια «υπό όρους δυνατότητα» αγοράς του τηλεφώνου «εφόσον» η Trump Mobile αποφασίσει τελικά να το διαθέσει.Λίγο αργότερα, η εταιρεία ανάρτησε σειρά ανακοινώσεων στο— τις πρώτες εδώ και περισσότερο από έξι μήνες.«Όσοι έκαναν προπαραγγελία του T1 Phone θα λάβουν ενημερωτικό email. Οι αποστολές ξεκινούν αυτή την εβδομάδα!!!», ανέφερε μία από τις αναρτήσεις, ενώ η εταιρεία είχε απενεργοποιήσει τα σχόλια.Το Trump Mobile υποστήριξε ότι το τηλέφωνο, το οποίο αρχικά επρόκειτο να κυκλοφορήσει τον περασμένο Αύγουστο, καθυστέρησε λόγω των διαδικασιών που απαιτούνται για την ανάπτυξη και δοκιμή μιας τόσο σύνθετης τεχνολογικής συσκευής.«Ο τεχνολογικός κλάδος είναι πιο δύσκολος απ’ όσο αντιλαμβάνονται ορισμένοι, καθώς τα εξαρτήματα πρέπει να ελεγχθούν για λόγους διασφάλισης ποιότητας», δήλωσε στοο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας,. Όπως ανέφερε, η ζήτηση είναι «εξαιρετικά υψηλή» και οι παραγγελίες θα ολοκληρωθούν «μέσα στις επόμενες εβδομάδες».Ο αναλυτής της Creative Strategies,, σημείωσε ότι η ολοκλήρωση λογισμικού, συμφωνιών με κατασκευαστές και άλλων συμβολαίων που απαιτούνται για μια συσκευή Android διαρκεί συνήθως περίπου 18 μήνες. «Υπάρχουν πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για να κυκλοφορήσει μια Android συσκευή στην αγορά», δήλωσε.Το κινητό είχε αρχικά διαφημιστεί ωςόμως ο ισχυρισμός αυτός αποσύρθηκε γρήγορα και αντικαταστάθηκε από τη διατύπωση ότι είναι, σύμφωνα με στιγμιότυπα της ιστοσελίδας που είχε καταγράψει το CNN.Η αλλαγή έγινε μετά τις αμφιβολίες που διατύπωσαν αναλυτές της βιομηχανίας σχετικά με την αμερικανική προέλευση της συσκευής, επισημαίνοντας ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παραπέμπουν σε τηλέφωνο κινεζικής κατασκευής που πωλείται σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Κάποιοι, μάλιστα, ανέφεραν στα social media πως το τηλέφωνο με τα ίδια χαρακτηριστικά, διατίθεται υπό κινεζική επωνυμία σε καταστήματα, στοκαι στογια κάτι περισσότερο από, καθώς αποτελεί συσκευή που βρίσκεται στην αγορά για πάνω από ένα έτος!