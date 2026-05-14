Leviathan: Ένα θηριώδες σκάφος 500 εκατομμυρίων που αλλάζει τα gigayacht
To πολυσυζητημένο gigayacht δεν αποτελεί ένα απλά εντυπωσιακό σκάφος αναψυχής, αλλά μια «υβριδική» κατασκευή που συνδυάζει την ακραία πολυτέλεια με την προηγμένη τεχνολογία
Η παράδοση του σκάφους από το Ολλανδικό ναυπηγείο Oceanco στον ιδιοκτήτη του, Gabe Newell, -ενός δισεκατομμυριούχου προγραμματιστή παιχνιδιών και συνιδρυτή της Valve Corporation- προκάλεσε αίσθηση στους κλάδους του yachting και της τεχνολογίας, για πολλούς λόγους. Ο εσωτερικός σχεδιασμός σπάει τα στερεότυπα, καταργώντας τον αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ επισκεπτών και πληρώματος. Υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι, όπως μια μεγάλη τραπεζαρία για 54 άτομα, που προάγουν τη συνεργασία και την επικοινωνία.
Αν και στα πολυτελή μεγάλα γιοτ, τα τελευταία χρόνια συναντάμε στο πίσω μέρος του σκάφους το κλασικό «beach club», στο Leviathan λειτουργεί ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, ένα κέντρο καταδύσεων και νοσοκομείο. Το εργαστήριο συνδέεται με τον οργανισμό Inkfish, μια ακόμα εταιρεία του Newell, που εστιάζει στη θαλάσσια έρευνα και στην εξερεύνηση του βυθού. Παρέχει μάλιστα σε επιστήμονες πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία και εξοπλισμένα, ερευνητικά βαθυσκάφη, για τη μελέτη των ωκεανών.
