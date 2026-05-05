Theon: Αποκλειστική συμφωνία για την απόκτηση του 80% της γαλλικής Merio
Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί μέσω συνδυασμού δανεισμού και εσωτερικών ταμειακών διαθεσίμων - Κρίστιαν Χατζημηνάς: Στόχος μας να καθιερώσουμε τη THEON ως βασικό παράγοντα στις γαλλικές εξαγωγές
Σε μια κίνηση που ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και διευρύνει το τεχνολογικό της αποτύπωμα, η Theon International Plc προχωρά στην εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού της γαλλικής Merio SAS, επενδύοντας σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο παίκτη στον χώρο των ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων και των εφαρμογών drones.
To 80% των μετοχών της Merio SAS συμφώνησε να εξαγοράσει η Theon International, έχοντας συνάψει συμφωνία αποκλειστικότητας με τον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας, την RPL Développement.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία θα χρηματοδοτηθεί μέσω συνδυασμού δανεισμού και εσωτερικών ταμειακών διαθεσίμων, τελεί υπό την έγκριση των συνήθων όρων κλεισίματος και των ρυθμιστικών αρχών.
