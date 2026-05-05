ΔΝΤ: Το δυσμενές σενάριο για την παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, κίνδυνος για «πολύ χειρότερα αποτελέσματα»
«Καμπανάκι» από την επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραταθεί έως το 2027 και οι τιμές πετρελαίου φτάσουν τα 125 δολάρια
Η επικεφαλής του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός ήδη επιταχύνεται και η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει με «πολύ χειρότερα αποτελέσματα» εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραταθεί έως το 2027 και οι τιμές πετρελαίου φτάσουν τα 125 δολάρια ανά βαρέλι.
Όπως ανέφερε, το βασικό σενάριο του Ταμείου για σύντομη σύγκρουση και περιορισμένες επιπτώσεις — ανάπτυξη 3,1% και πληθωρισμό 4,4% — δεν θεωρείται πλέον ρεαλιστικό, με το δυσμενές σενάριο να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Σε αυτό το πλαίσιο, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί στο 2,5% το 2026 με πληθωρισμό 5,4%, ενώ σε ένα ακόμη πιο αρνητικό σενάριο η ανάπτυξη υποχωρεί στο 2% και ο πληθωρισμός αγγίζει το 5,8%.
Η Γκεοργκίεβα προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης, οι πληθωριστικές προσδοκίες ενδέχεται να αποσταθεροποιηθούν, μεταβάλλοντας τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες.
Από την πλευρά της αγοράς, ο επικεφαλής της Chevron, Μάικ Γουίρθ, τόνισε ότι η παρατεταμένη διακοπή στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ — μέσω των οποίων περνούσε περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου πριν τον πόλεμο — θα οδηγήσει σε πραγματικές ελλείψεις, με πρώτες επιπτώσεις στις ασιατικές οικονομίες.
Παράλληλα, το ΔΝΤ καταγράφει ήδη αυξήσεις 30%-40% στα λιπάσματα, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τις τιμές τροφίμων κατά 3%-6%, ενώ πιέσεις αναμένονται και σε άλλους κλάδους.
Η Γκεοργκίεβα προειδοποίησε ότι οι πολιτικές στήριξης της ζήτησης εν μέσω περιορισμένης προσφοράς ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μην ρίχνετε βενζίνη στη φωτιά».
