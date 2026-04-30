Δημόσιο Χρέος: Το timing στις αγορές και οι πρόωρες αποπληρωμές έσβησαν 2,6 δισ. από τον «λογαριασμό»
Πρόωρες αποπληρωμές 5,3 δισ., χαμηλό κόστος δανεισμού κάτω από 1,8% και διάρκεια χρέους άνω των 18 ετών μπλόκαραν κίνδυνο 3 δισ. ευρώ - Oι επόμενες κινήσεις του ΟΔΔΗΧ
Το Δημόσιο πλήρωσε νωρίτερα 5,3 δισ. ευρώ, βγήκε στις αγορές στο σωστό timing και έτσι κατάφερε μέσα στο 2025 να «κόψει» κόστος 2,6 δισ. ευρώ από το δημόσιο χρέος, αποφεύγοντας ταυτόχρονα επιβαρύνσεις που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 3 δισ. ευρώ. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους δεν κινήθηκε απλώς στη λογική «βγαίνω και δανείζομαι», αλλά αξιοποίησε τα παράθυρα των αγορών, διαβάζοντας το timing σε συνάρτηση με τις διεθνείς εξελίξεις και τις κινήσεις των επενδυτών, και προχώρησε σε στοχευμένες παρεμβάσεις με καθαρό μακροπρόθεσμο όφελος.
Σύμφωνα με τον απολογισμό του ΟΔΔΗΧ για το 2025, που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Πιερρακάκης, το Δημόσιο κάλυψε πλήρως τις χρηματοδοτικές του ανάγκες και άντλησε 7,7 δισ. ευρώ από τις αγορές με ευνοϊκούς όρους. Την ίδια στιγμή μειώθηκε τόσο το συνολικό χρέος κατά περίπου 2,2 δισ. ευρώ όσο και το «καθαρό» χρέος –μετά την αφαίρεση των διαθεσίμων– κατά 5,5 δισ. ευρώ.
Κομβικό ρόλο στο αποτέλεσμα έπαιξαν οι πρόωρες αποπληρωμές δανείων ύψους 5,3 δισ. ευρώ, που περιόρισαν το μελλοντικό κόστος εξυπηρέτησης και την έκθεση της χώρας σε κινδύνους. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις στη δομή του χρέους και η συνολική διαχείριση του ρίσκου οδήγησαν σε εξοικονόμηση πόρων 2,6 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου έως το 2070, ενώ αποφεύχθηκε πιθανή επιβάρυνση άνω των 3 δισ. ευρώ, κυρίως μέσω κινήσεων σε τίτλους με ρήτρα ΑΕΠ.
Την ίδια στιγμή, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους παραμένει χαμηλό, κάτω από 1,8% σε ετήσια βάση ακόμη και με τους αναβαλλόμενους τόκους, ενώ η μέση διάρκεια του χρέους ξεπερνά τα 18 έτη. Οι ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, περίπου στο 5,4% του ΑΕΠ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στοιχείο που ενισχύει τη σταθερότητα.
Παράλληλα, η καλύτερη αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων βελτίωσε τη διαχείριση της ρευστότητας και απέδωσε υψηλότερες αποδόσεις, περιορίζοντας την ανάγκη για πρόσθετο δανεισμό. Το κόστος νέου δανεισμού διατηρήθηκε χαμηλότερο από τα τρέχοντα διεθνή επίπεδα, γεγονός που αποτυπώνει και την αυξημένη εμπιστοσύνη των αγορών.
Η εικόνα αυτή ενισχύεται από τη συνεχή βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κατά περίπου 63 ποσοστιαίες μονάδες από το 2020, ενώ η Ελλάδα θεωρείται πλέον αξιόπιστος εκδότης χρέους με επενδυτική βαθμίδα.
Η ζήτηση για ελληνικά ομόλογα παραμένει υψηλή, τα επιτόκια δανεισμού έχουν υποχωρήσει και κινούνται πλέον σε επίπεδα χαμηλότερα από χώρες όπως η Ιταλία, με την Ελλάδα να συγκλίνει με οικονομίες όπως η Ισπανία και η Γαλλία. Σε αυτό το περιβάλλον δημιουργούνται προϋποθέσεις για ακόμη καλύτερους όρους δανεισμού τα επόμενα χρόνια.
Σε πρακτικούς όρους, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους διατηρείται σταθερό και ελεγχόμενο, περίπου στα 5 δισ. ευρώ ετησίως σε ταμειακή βάση.
Στο τέλος του 2025 το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στα 362,8 δισ. ευρώ, χαμηλότερα από το 2024, με το 100% του χαρτοφυλακίου να είναι σταθερού επιτοκίου. Η μέση σταθμική διάρκεια διαμορφώθηκε στα 18,37 έτη και η διάρκεια ανατιμολόγησης στα 17,77 έτη, στοιχεία που «κλειδώνουν» το κόστος για μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Το κόστος εξυπηρέτησης διατηρείται περίπου στο 1,33% σε ταμειακή βάση και έως 1,79% με τους αναβαλλόμενους τόκους.
Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο της κυβέρνησης, η αποκλιμάκωση του χρέους έχει ήδη «κλειδώσει» για τα επόμενα χρόνια, με τον δείκτη να υποχωρεί στο 136,8% του ΑΕΠ φέτος και στο 130,3% το 2027, ενώ ο στόχος είναι η Ελλάδα να πάψει να κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρωζώνη ως προς το ύψος του χρέους ήδη από το 2026. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 7 δισ. ευρώ που προγραμματίζεται για τα μέσα Ιουνίου, νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και αφορά λήξεις από το 2029 έως και το 2035 του δανείου του πρώτου μνημονίου. Με αυτή την κίνηση, το Δημόσιο μειώνει άμεσα το κόστος τόκων κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ μόνο για φέτος, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιεί πλήρως το «μαξιλάρι» ρευστότητας των 15,7 δισ. ευρώ που διατηρείται από το 2018, μετατρέποντας ένα παθητικό απόθεμα σε εργαλείο ενεργητικής διαχείρισης του χρέους.
