ΟΔΔΗΧ: Στα 362,8 δισ. ευρώ μειώθηκε το δημόσιο χρέος το 2025
ΟΔΔΗΧ: Στα 362,8 δισ. ευρώ μειώθηκε το δημόσιο χρέος το 2025
Υποχώρηση 2,2 δισ. ευρώ το 2025 - Καθολική ελάφρυνση για τις επόμενες γενιές
Επί σχεδόν μια πενταετία ακουγόταν μια επιτήδεια αντίρρηση στο ελληνικό «success story» της δημοσιονομικής εξυγίανσης: «το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ πέφτει, αλλά σε απόλυτα νούμερα εξακολουθεί να αυξάνεται».
Το επιχείρημα είχε λογική βάση, αγνοούσε όμως κάτι εξαιρετικά σημαντικό: ότι η Ελλάδα πετύχαινε την μεγαλύτερη μείωση χρέους ως ποσοστό ΑΕΠ, όταν σχεδόν ολόκληρη η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση – και ο πλανήτης ολόκληρος – φορτωνόταν νέα χρέη και ελλείμματα από την πανδημική κρίση και για δύο – τρία χρόνια μετά τουλάχιστον.
Και ενώ το πρόβλημα χρέους συνεχίζει να καταδιώκει τις κυβερνήσεις, οδηγώντας κραταιές οικονομίες σε υποβαθμίσεις διεθνών Οίκων και υπέρογκα επιτόκια δανεισμού (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, ΕΕ συνολικά, ΗΠΑ) η Ελλάδα δεν κρατά απλώς τα σκήπτρα στη μείωση χρέους ως ποσοστό ΑΕΠ μέσα στην ΕΕ, αλλά επιτυγχάνει ταυτόχρονα πλέον μείωση και ως προς το απόλυτο ύψος του.
Τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ (Δελτίο Νο 120, Δεκέμβριος 2025) δείχνουν ότι:
• το χρέος Γενικής Κυβέρνησης υποχώρησε από 364,9 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024, στα 362,8 δισ. ευρώ (31/12/2025)
• σε ένα χρόνο κατέγραψε μείωση 2,2 δισ. ευρώ, και σε απόλυτα μεγέθη πλέον.
Το χρέος δεν «φαίνεται» απλώς μικρότερο επειδή ο παρονομαστής (ΑΕΠ) μεγαλώνει λόγω Ανάπτυξης. Μικραίνει πλέον και ο ίδιος ο αριθμητής, δηλαδή μειώνεται το χρέος σε ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι πλέον η χώρα αποπληρώνει πλέον περισσότερο χρέος απ’ όσο δημιουργεί. Και αυτό συμβαίνει παρά τις τεράστιες επενδυτικές δαπάνες σε άμυνα, κλιματική μετάβαση και υποδομές.
Με απόλυτη μείωση χρέους κάθε χρόνο, τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι το χρέος που θα κληροδοτηθεί στην επόμενη γενιά μικραίνει πλέον στα αλήθεια, όχι μόνο «σχετικά». Κάτι που είχε να συμβεί από περασμένες δεκαετίες…
Το επιχείρημα είχε λογική βάση, αγνοούσε όμως κάτι εξαιρετικά σημαντικό: ότι η Ελλάδα πετύχαινε την μεγαλύτερη μείωση χρέους ως ποσοστό ΑΕΠ, όταν σχεδόν ολόκληρη η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση – και ο πλανήτης ολόκληρος – φορτωνόταν νέα χρέη και ελλείμματα από την πανδημική κρίση και για δύο – τρία χρόνια μετά τουλάχιστον.
Και ενώ το πρόβλημα χρέους συνεχίζει να καταδιώκει τις κυβερνήσεις, οδηγώντας κραταιές οικονομίες σε υποβαθμίσεις διεθνών Οίκων και υπέρογκα επιτόκια δανεισμού (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, ΕΕ συνολικά, ΗΠΑ) η Ελλάδα δεν κρατά απλώς τα σκήπτρα στη μείωση χρέους ως ποσοστό ΑΕΠ μέσα στην ΕΕ, αλλά επιτυγχάνει ταυτόχρονα πλέον μείωση και ως προς το απόλυτο ύψος του.
Τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ (Δελτίο Νο 120, Δεκέμβριος 2025) δείχνουν ότι:
• το χρέος Γενικής Κυβέρνησης υποχώρησε από 364,9 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024, στα 362,8 δισ. ευρώ (31/12/2025)
• σε ένα χρόνο κατέγραψε μείωση 2,2 δισ. ευρώ, και σε απόλυτα μεγέθη πλέον.
Το χρέος δεν «φαίνεται» απλώς μικρότερο επειδή ο παρονομαστής (ΑΕΠ) μεγαλώνει λόγω Ανάπτυξης. Μικραίνει πλέον και ο ίδιος ο αριθμητής, δηλαδή μειώνεται το χρέος σε ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι πλέον η χώρα αποπληρώνει πλέον περισσότερο χρέος απ’ όσο δημιουργεί. Και αυτό συμβαίνει παρά τις τεράστιες επενδυτικές δαπάνες σε άμυνα, κλιματική μετάβαση και υποδομές.
Με απόλυτη μείωση χρέους κάθε χρόνο, τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι το χρέος που θα κληροδοτηθεί στην επόμενη γενιά μικραίνει πλέον στα αλήθεια, όχι μόνο «σχετικά». Κάτι που είχε να συμβεί από περασμένες δεκαετίες…
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα