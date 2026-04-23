Πάνω από τα $100 και πάλι το πετρέλαιο, τι θα γίνει με τις τιμές σε βενζίνη και ντίζελ
Μια ημερήσια εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου δεν σημαίνει αυτόματα ότι η βενζίνη θα ακριβύνει την επόμενη ημέρα, ωστόσο, αν το αργό παραμείνει κοντά ή πάνω από τα 100 δολάρια για εβδομάδες, οι πιέσεις ενδέχεται να ενταθούν γρήγορα
Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου ξεπέρασαν ξανά την Πέμπτη το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι, επαναφέροντας ένα κρίσιμο ερώτημα για εκατομμύρια καταναλωτές: θα οδηγήσει αυτή η εξέλιξη σε ακριβότερη βενζίνη και ντίζελ;
Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο περίπου 4% μετά τη δήλωση του Ιράν ότι δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ όσο οι ΗΠΑ διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.
Το αμερικανικό αργό WTI διαμορφώθηκε στα 96,73 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε στα 105,63 δολάρια πριν υποχωρήσει σήμερα στα 103,36 δολ/βαρέλι. Το αμερικανικό αργό αντίστοιχα υποχώρησε στα 94,4 δολ/βαρέλι, ωστόσο μέσα σε τρεις συνεδριάσεις έχει σημειώσει 13% άνοδο.
Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά από την επίθεση που εξαπέλυσαν στις 28 Φεβρουαρίου το Israel και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν.
Προς το παρόν, δεν υπάρχει σημαντική αλλαγή στις τιμές στα πρατήρια καυσίμων. Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι αν το αργό πετρέλαιο παραμείνει σε τόσο υψηλά επίπεδα, η δυνατότητα προστασίας των καταναλωτών από αυξήσεις μπορεί να περιοριστεί γρήγορα.
Το ερώτημα που απασχολεί πλέον νοικοκυριά, οδηγούς και επιχειρήσεις είναι πόσο σύντομα θα μπορούσαν να αυξηθούν οι τιμές των καυσίμων.
