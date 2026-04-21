Eurostat: Ενεργειακό σοκ τον Μάρτιο με άλμα 12,9% στις τιμές των καυσίμων, πόσο αυξήθηκαν στην Ελλάδα
Αύξηση 19,8% για το ντίζελ και 9,4% για τη βενζίνη - Πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα - Πρωταθλήτριες στις ανατιμήσεις η Γερμανία και η Ρουμανία - Οι τιμές μειώθηκαν στην Ουγγαρία και τη Σλοβενία
Σύμφωνα με την Eurostat, τον Μάρτιο του 2026, η τιμή των καυσίμων στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 12,9% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ παρουσίασαν επίσης αυξήσεις τιμών σε σύγκριση με τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους.
Οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία (+19,8%), τη Ρουμανία (+19,6%), την Ολλανδία (+18,8%), τη Λετονία (+18,5%) και την Αυστρία (+17,2%). Στην Ουγγαρία και τη Σλοβενία, οι τιμές μειώθηκαν κατά 2,7% και 5,9% αντίστοιχα σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026, η μείωση δεν ήταν τόσο έντονη.
Εξετάζοντας τις τιμές του ντίζελ και της βενζίνης στην ΕΕ, τον Μάρτιο του 2026 σημειώθηκε αύξηση 19,8% για το ντίζελ και 9,4% για τη βενζίνη σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι καταναλωτές είδαν τις τιμές του ντίζελ να αυξάνονται κατά 19,1% και της βενζίνης κατά 10,6% στην ΕΕ σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026.
Οι τιμές και για τους δύο τύπους καυσίμων αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026. Για το ντίζελ, οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Τσεχία και τη Σουηδία (αμφότερες +27,6%), την Εσθονία (+26,8%), τη Λετονία (+25,4%), το Βέλγιο (+25,2%) και την Ολλανδία (+25,1%), ενώ οι μικρότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία (+2,9%), τη Σλοβακία και την Ουγγαρία (αμφότερες +7%). Όλες οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ παρουσίασαν αυξήσεις άνω του 10%.
Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης δεν ήταν τόσο υψηλές όσο εκείνες του ντίζελ, φτάνοντας το +15,1% στο Βέλγιο, το +15% στη Σουηδία, το +14,8% στην Αυστρία, το +14,6% στην Τσεχία και το +14,2% στην Εσθονία και τη Λιθουανία. Για άλλη μια φορά, οι χαμηλότερες μηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία (+2,4%), τη Σλοβακία (+3,8%), την Ουγγαρία (+4,7%), καθώς και στην Ιταλία (+4,8%).
Η θέση της Ελλάδας
Με βάση τα γραφήματα της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλές θέσεις όσον αφορά τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ακολουθώντας τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση εκτίναξης του κόστους ενέργειας.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 8η υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αύξηση στο ντίζελ, η οποία αγγίζει περίπου το 24%. Στη βενζίνη, η μηνιαία αύξηση για την ίδια περίοδο κινείται ελαφρώς πάνω από το 11%. Οι επιδόσεις αυτές τοποθετούν τη χώρα πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 19,1% στο ντίζελ και 10,6% στη βενζίνη.
Στο γράφημα που απεικονίζει τη μεταβολή των τιμών καυσίμων, ενώ τον Φεβρουάριο οι τιμές στην Ελλάδα ήταν μειωμένες κατά περίπου 6% σε ετήσια βάση, τον Μάρτιο η κατάσταση αντιστράφηκε πλήρως λόγω των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές να σημειώνουν ετήσια αύξηση της τάξης του 11%.
Πηγή: newmoney.gr
