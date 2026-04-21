ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Η Masdar τοποθετεί την Ελλάδα στο κέντρο του νέου ενεργειακού χάρτη της Ευρώπης
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Η Masdar τοποθετεί την Ελλάδα στο κέντρο του νέου ενεργειακού χάρτη της Ευρώπης
Στο επίκεντρο η Αμφιλοχία και τα options της συμφωνίας των 3,2 δισ. ευρώ καθώς η Ελλάδα αποκτά κομβικό ρόλο στο ευρωπαϊκό σχέδιο του αραβικού ομίλου
Σαφές μήνυμα για τον αναβαθμισμένο ρόλο που επιδιώκει να αποκτήσει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης έστειλε η χθεσινή συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και της διοίκησης του κρατικού ενεργειακού κολοσσού της Masdar από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στη γεωπολιτική θέση της χώρας και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισροής κεφαλαίων από τον αραβικό κόσμο προς την ευρωπαϊκή αγορά πράσινης ενέργειας. Η Ελλάδα, μαζί με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εντάσσεται πλέον πιο ενεργά στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Masdar, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους διεθνείς παίκτες της πράσινης μετάβασης και συμπληρώνει φέτος δύο δεκαετίες ζωής στην παγκόσμια αγορά.
Η εταιρεία διαθέτει παρουσία σε 40 χώρες, με ένα τεχνολογικά και γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 65 GW, καλύπτοντας ήδη περίπου τα δύο τρίτα του στόχου για 100 GW έως το 2030. Μέχρι σήμερα έχει επενδύσει περί τα 45 δισ. δολάρια, ενώ προγραμματίζει επιπλέον επενδύσεις 35 δισ. δολαρίων μέσα στην τρέχουσα δεκαετία, εξετάζοντας ευκαιρίες σε διαφορετικές αγορές και τεχνολογίες διεθνώς.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στη γεωπολιτική θέση της χώρας και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισροής κεφαλαίων από τον αραβικό κόσμο προς την ευρωπαϊκή αγορά πράσινης ενέργειας. Η Ελλάδα, μαζί με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εντάσσεται πλέον πιο ενεργά στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Masdar, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους διεθνείς παίκτες της πράσινης μετάβασης και συμπληρώνει φέτος δύο δεκαετίες ζωής στην παγκόσμια αγορά.
Η εταιρεία διαθέτει παρουσία σε 40 χώρες, με ένα τεχνολογικά και γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 65 GW, καλύπτοντας ήδη περίπου τα δύο τρίτα του στόχου για 100 GW έως το 2030. Μέχρι σήμερα έχει επενδύσει περί τα 45 δισ. δολάρια, ενώ προγραμματίζει επιπλέον επενδύσεις 35 δισ. δολαρίων μέσα στην τρέχουσα δεκαετία, εξετάζοντας ευκαιρίες σε διαφορετικές αγορές και τεχνολογίες διεθνώς.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα