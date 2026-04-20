Πέρασε και άλλο δεξαμενόπλοιο του Γιώργου Προκοπίου από τα Στενά του Ορμούζ
Η Dynacom συνεχίζει τα δρομολόγια τάνκερ στον Περσικό Κόλπο εν μέσω εντάσεων - Η διέλευση έγινε στις 13 Απριλίου ημέρα κατά την οποία οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή αποκλεισμού στην περιοχή
Η ελληνική ναυτιλιακή Dynacom Tankers Management του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου συνεχίζει απρόσκοπτα τις δραστηριότητές της στον Περσικό Κόλπο, παρά την εξαιρετικά ασταθή γεωπολιτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω των αντικρουόμενων αποκλεισμών από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα με την Tradewinds η οποία επικαλείται στοιχεία της Kpler, το suezmax δεξαμενόπλοιο Odessa (150.000 dwt, κατασκευής 2013), υπό σημαία Μάλτας, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ στις 13 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή αποκλεισμού στην περιοχή. Το πλοίο κατευθύνεται προς τη Νότια Κορέα και συγκεκριμένα προς εγκαταστάσεις της Hyundai Oilbank στο Daesan, όπου αναμένεται να εκφορτώσει αργό πετρέλαιο.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το σύστημα εντοπισμού AIS του πλοίου απενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και επανεμφανίστηκε στις 17 Απριλίου κοντά στο λιμάνι Fujairah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι το πλοίο κινείται νότια της δυτικής ακτής της Ινδίας, με εκτιμώμενη άφιξη στις 8 Μαΐου, ενώ η τελευταία καταγεγραμμένη προσέγγιση ήταν στο λιμάνι Mundra της Ινδίας στις 4 Απριλίου.
