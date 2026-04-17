Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές με το βλέμμα σε εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν – Στα $98 το Brent
Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές με το βλέμμα σε εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν – Στα $98 το Brent
Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για μόνιμη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, όμως τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν μπλοκαρισμένα και η αβεβαιότητα κρατά την αγορά σε ένταση
Το πετρέλαιο υποχώρησε, καθώς ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υιοθέτησε αισιόδοξο τόνο για τις προοπτικές μιας μόνιμης εκεχειρίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.
Το Brent κινήθηκε προς τα 98 δολάρια το βαρέλι, μετά το άλμα 4,7% που είχε καταγράψει την Πέμπτη, ενώ το West Texas Intermediate διαμορφωνόταν κοντά στα 94 δολάρια. Ο Τραμπ υποστήριξε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι η Τεχεράνη είχε αποδεχθεί όρους στους οποίους επί μακρόν αντιστεκόταν, μεταξύ αυτών και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως αυτές τις παραχωρήσεις.
Ορισμένοι ηγέτες αραβικών χωρών του Κόλπου και ευρωπαϊκών κρατών ανέφεραν ότι μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα χρειαζόταν περίπου έξι μήνες για να οριστικοποιηθεί και ότι οι εμπόλεμες πλευρές θα έπρεπε να παρατείνουν την εκεχειρία ώστε να καλύψει αυτό το διάστημα, σύμφωνα με αξιωματούχους.
Η αγορά αργού έχει δεχθεί ισχυρούς κραδασμούς από τη σύγκρουση, η οποία πλησιάζει πλέον το όριο των 50 ημερών. Οι εχθροπραξίες προκάλεσαν ένα πρωτοφανές σοκ προσφοράς, καθώς η Τεχεράνη ανέστειλε το μεγαλύτερο μέρος της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, διαταράσσοντας το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου. Πιο πρόσφατα, και οι ΗΠΑ επέβαλαν τον δικό τους ναυτικό αποκλεισμό.
«Το κυρίαρχο θέμα πλέον δεν είναι η κλιμάκωση, αλλά η σταθεροποίηση», δήλωσε η Πριγιάνκα Σαχντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγορών στη χρηματιστηριακή Phillip Nova Pte. «Οι αγορές πετρελαίου στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: ο φόβος οδήγησε το ράλι, η διπλωματία οδηγεί τη διόρθωση και η αβεβαιότητα θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τη μεταβλητότητα από εδώ και πέρα».
Το Brent κινήθηκε προς τα 98 δολάρια το βαρέλι, μετά το άλμα 4,7% που είχε καταγράψει την Πέμπτη, ενώ το West Texas Intermediate διαμορφωνόταν κοντά στα 94 δολάρια. Ο Τραμπ υποστήριξε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι η Τεχεράνη είχε αποδεχθεί όρους στους οποίους επί μακρόν αντιστεκόταν, μεταξύ αυτών και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως αυτές τις παραχωρήσεις.
Ορισμένοι ηγέτες αραβικών χωρών του Κόλπου και ευρωπαϊκών κρατών ανέφεραν ότι μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα χρειαζόταν περίπου έξι μήνες για να οριστικοποιηθεί και ότι οι εμπόλεμες πλευρές θα έπρεπε να παρατείνουν την εκεχειρία ώστε να καλύψει αυτό το διάστημα, σύμφωνα με αξιωματούχους.
Η αγορά αργού έχει δεχθεί ισχυρούς κραδασμούς από τη σύγκρουση, η οποία πλησιάζει πλέον το όριο των 50 ημερών. Οι εχθροπραξίες προκάλεσαν ένα πρωτοφανές σοκ προσφοράς, καθώς η Τεχεράνη ανέστειλε το μεγαλύτερο μέρος της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, διαταράσσοντας το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου. Πιο πρόσφατα, και οι ΗΠΑ επέβαλαν τον δικό τους ναυτικό αποκλεισμό.
«Το κυρίαρχο θέμα πλέον δεν είναι η κλιμάκωση, αλλά η σταθεροποίηση», δήλωσε η Πριγιάνκα Σαχντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγορών στη χρηματιστηριακή Phillip Nova Pte. «Οι αγορές πετρελαίου στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: ο φόβος οδήγησε το ράλι, η διπλωματία οδηγεί τη διόρθωση και η αβεβαιότητα θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τη μεταβλητότητα από εδώ και πέρα».
