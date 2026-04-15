Οι προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου έφεραν διπλό ρεκόρ σε S&P 500 και Nasdaq

Ο δείκτης S&P 500 συνέχισε την ανοδική του πορεία, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς οι προσδοκίες για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή και η ισχυρή έναρξη της περιόδου εταιρικών αποτελεσμάτων ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα στη Wall Street. Αναλόγως και ο Nasdaq έφτασε σε νέο ρεκόρ χάρη στο ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον για τις Big Tech.Συγκεκριμένα, ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,80% στις 7.022 μονάδες, ξεπερνώντας έτσι το ρεκόρ των 7.002 μονάδων που είχε καταγράψει στα τέλη Ιανουαρίου. Ο Nasdaq κινήθηκε επίσης δυναμικά πάνω από τις 24.000 μονάδες, με άλμα 1,60% στις 24.016. Αντιθέτως, ο Dow Jones συγκέντρωσε τις μεγαλύτερες πιέσεις με αποτέλεσμα να υποχωρήσει κατά 0,15% στις 48.463 μονάδες, καταφέρνοντας ωστόσο να περιορίσει τις μεγαλύτερες απώλειες που παρουσίαζε νωρίτερα.Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,28% και του 2ετύς στο 3,76%.Παρά το γεγονός ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ δεν κατέληξαν σε συμφωνία, οδηγώντας μάλιστα τον Αμερικανό πρόεδρο να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση μπλοκάροντας τα ιρανικά λιμάνια, τα μηνύματα που φτάνουν από τις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις είναι αρκετά ενθαρρυντικά ώστε να καθησυχάσουν τους επενδυτές.Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, οι δύο πλευρές εξετάζουν το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας που λήγει την ερχόμενη Τρίτη κατά δύο εβδομάδες, ώστε να υπάρξει περισσότερος χρόνος για διαβουλεύσεις, καθώς οι μεσολαβητές εστιάζουν στα πιο κρίσιμα ζητήματα.Επιπρόσθετα δημοσίευμα του Axios ισχυρίστηκε πως ήδη οι μεσολαβητές έχουν σημειώσει πρόοδο πλησιάζοντας μάλιστα σε μια συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε, μάλιστα, ότι ο πόλεμος είναι «κοντά στο τέλος του», εκτιμώντας ότι μια μόνιμη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είναι «πολύ πιθανή».Υπό τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με την WSJ, ΗΠΑ και Ιράν έχουν συμφωνήσει καταρχήν και για τη διεξαγωγή ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών μέσα στις επόμενες ημέρες, αν και ο ακριβής χρόνος και η τοποθεσία δεν έχουν «κλειδώσει» ακόμη.Οι πληροφορίες αυτές προφανώς ενίσχυσαν τις προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου, επιτρέποντας έτσι στους επενδυτές να στρέψουν και πάλι την προσοχή τους στα ερωτηματικά για την τεχνητή νοημοσύνη και την ανθεκτικότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων.«Η απουσία αρνητικών εξελίξεων ενεργοποίησε αυτό το τελευταίο ράλι στις αγορές, ενώ οι τεχνικοί δείκτες υποστηρίζουν περαιτέρω άνοδο τόσο για μετοχές όσο και για ομόλογα», υποστήριξε σε σημείωμα του ο Στίβεν Μπλιτς της TS Lombard. «Όταν αποσαφηνιστούν οι επιπτώσεις του πολέμου, θα χρειαστεί νέα επαναξιολόγηση των προοπτικών».«Εξακολουθούμε να βλέπουμε ισχυρές προοπτικές για περαιτέρω άνοδο του S&P 500 έως το τέλος του έτους, χάρη στην υγιή αύξηση κερδών και ένα υποστηρικτικό μακροοικονομικό περιβάλλον», σχολίασε από την πλευρά της η Ούλρικε Χόφμαν-Μπούρχαρντι της UBS.Με την περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά κατά πόσο η σύγκρουση επηρεάζει τις προοπτικές κερδοφορίας και αν επιχειρήσεις και καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους.