Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντιστάθηκε στις τραπεζικές πιέσεις και κράτησε το θετικό πρόσημο με κέρδη 0,22%
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντιστάθηκε στις τραπεζικές πιέσεις και κράτησε το θετικό πρόσημο με κέρδη 0,22%
Ρευστοποιήσεις στις τράπεζες μετά το ράλι της Τρίτης με εξαίρεση την Πειραιώς και την CrediaBank - Άγγιξε τα 20 ευρώ η ΔΕΗ - Κέρδη παρά τις συνεχείς εναλλαγές προσήμων
Με συγκρατημένα κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτης το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τραπεζικό δείκτη να δέχεται πιέσεις μετά το ράλι ύψους 5,63% που καταγράφηκε την Τρίτη. H συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από συνεχείς εναλλαγές στα πρόσημα, προτού τελικά η «μπίλια» κάτσει στο πράσινο.
Αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε με κέρδη 0,22% στις 2.289,44 μονάδες, ο δείκτης FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) είχε απώλειες -0,04% στις 5.819,67 μονάδες, ο Mid Cap μεσαίας κεφαλαιοποίησης κέρδισε 1,37% στις 2.806,25 μονάδες και τέλος ο τραπεζικός δείκτης έχασε 0,37% στις 2.663,71 μονάδες.
Ο τζίρος ανήλθε στα 288,57 εκατ. ευρώ, με τη συνολική αξία των πακέτων να είναι 41,55 εκατ. ευρώ και την κεφαλαιοποίηση να ανέρχεται στα 163,56 δισ. ευρώ.
Μια σημαντική εκτίμηση για την ελληνική οικονομία πρόσφερε σε σημερινή του έκθεση το ΔΝΤ, προβλέποντας μείωση του δημόσιου χρέους στο 110,9% έως το 2031 από το 145,7% του ΑΕΠ που βρίσκεται τώρα. Σύμφωνα με το Ταμείο, στη βάση της ταχείας αποκλιμάκωσης του ελληνικού χρέους βρίσκονται τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία προβλέπεται να μειωθούν σταδιακά έως το 2031, αλλά να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να μειωθεί από το 4,4% του ΑΕΠ το 2025 στο 3,8% το 2026 και περαιτέρω στο 3,1% το 2027, για να διαμορφωθεί στο 2,7% το 2031.
Όσον αφορά τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το τρίμηνο που δημοσιεύτηκαν σήμερα το πρωί, καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα 4,39 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 1,66 δισ. ευρώ, με τα προσωρινά στοιχεία να δείχνουν ισχυρή εκτέλεση στο ξεκίνημα της χρονιάς. Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 17,28 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 407 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 18,51 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 691 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά τις εισηγμένες, η διοίκηση της Metlen εισηγείται την επανεκκίνηση του προγράμματος επαναγοράς για το 10% των μετοχών της σε Αθήνα και Λονδίνο, μπροστά στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου.
Μεικτά πρόσημα στις διεθνείς αγορές
Mικρές μεταβολές καταγράφουν αυτή την ώρα οι κύριοι δείκτες της Wall Street, καθώς ο S&P 500 ολοκλήρωσε την προηγούμενη συνεδρίαση λιγότερο από 1% κάτω από το ιστορικό υψηλό του. Στο κλίμα αυτό αυτή την ώρα ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,12% στις 48,593 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κινείται επίσης ανοδικά κατά 0,21% στις 6,982 μονάδες και ο Nasdaq Composite καταγράφει κέρδη 0,35% στις 23,721 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, τόσο το 2ετές, όσο και το 10ετές κινούνται σε θετικό έδαφος στο 3,75% και 4,26% αντίστοιχα.
Η Broadcom βρίσκεται μεταξύ των βασικών κερδισμένων, σημειώνοντας άνοδο 2%, καθώς η Meta Platforms επεκτείνει τη συνεργασία της με την εταιρεία για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων μικροτσίπ.
Παράλληλα, λιγότερο από δύο ώρες πριν το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης στις ευρωαγορές εξακολουθούν να επικρατούν μεικτά πρόσημα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις πιθανότητες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,12%, ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει οριακή άνοδο 0,04%, ενώ ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,15%. Ο γαλλικός CAC 40 έχει απώλειες 0,58% και ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 0,01%.
Ανοδικά κινήθηκαν νωρίτερα και οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για διπλωματική διέξοδο στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Στο ταμπλό, ο Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε άνοδο άνω του 2,8%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε σχεδόν 3%. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η πορεία της Samsung SDS, της οποίας η μετοχή εκτινάχθηκε κατά 20%, μετά την ανακοίνωση ότι η KKR θα επενδύσει 820 εκατ. δολάρια σε μετατρέψιμα ομόλογά της.
Αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε με κέρδη 0,22% στις 2.289,44 μονάδες, ο δείκτης FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) είχε απώλειες -0,04% στις 5.819,67 μονάδες, ο Mid Cap μεσαίας κεφαλαιοποίησης κέρδισε 1,37% στις 2.806,25 μονάδες και τέλος ο τραπεζικός δείκτης έχασε 0,37% στις 2.663,71 μονάδες.
Ο τζίρος ανήλθε στα 288,57 εκατ. ευρώ, με τη συνολική αξία των πακέτων να είναι 41,55 εκατ. ευρώ και την κεφαλαιοποίηση να ανέρχεται στα 163,56 δισ. ευρώ.
Μια σημαντική εκτίμηση για την ελληνική οικονομία πρόσφερε σε σημερινή του έκθεση το ΔΝΤ, προβλέποντας μείωση του δημόσιου χρέους στο 110,9% έως το 2031 από το 145,7% του ΑΕΠ που βρίσκεται τώρα. Σύμφωνα με το Ταμείο, στη βάση της ταχείας αποκλιμάκωσης του ελληνικού χρέους βρίσκονται τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία προβλέπεται να μειωθούν σταδιακά έως το 2031, αλλά να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να μειωθεί από το 4,4% του ΑΕΠ το 2025 στο 3,8% το 2026 και περαιτέρω στο 3,1% το 2027, για να διαμορφωθεί στο 2,7% το 2031.
Όσον αφορά τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το τρίμηνο που δημοσιεύτηκαν σήμερα το πρωί, καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα 4,39 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 1,66 δισ. ευρώ, με τα προσωρινά στοιχεία να δείχνουν ισχυρή εκτέλεση στο ξεκίνημα της χρονιάς. Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 17,28 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 407 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 18,51 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 691 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά τις εισηγμένες, η διοίκηση της Metlen εισηγείται την επανεκκίνηση του προγράμματος επαναγοράς για το 10% των μετοχών της σε Αθήνα και Λονδίνο, μπροστά στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου.
Μεικτά πρόσημα στις διεθνείς αγορές
Mικρές μεταβολές καταγράφουν αυτή την ώρα οι κύριοι δείκτες της Wall Street, καθώς ο S&P 500 ολοκλήρωσε την προηγούμενη συνεδρίαση λιγότερο από 1% κάτω από το ιστορικό υψηλό του. Στο κλίμα αυτό αυτή την ώρα ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,12% στις 48,593 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κινείται επίσης ανοδικά κατά 0,21% στις 6,982 μονάδες και ο Nasdaq Composite καταγράφει κέρδη 0,35% στις 23,721 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, τόσο το 2ετές, όσο και το 10ετές κινούνται σε θετικό έδαφος στο 3,75% και 4,26% αντίστοιχα.
Η Broadcom βρίσκεται μεταξύ των βασικών κερδισμένων, σημειώνοντας άνοδο 2%, καθώς η Meta Platforms επεκτείνει τη συνεργασία της με την εταιρεία για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων μικροτσίπ.
Παράλληλα, λιγότερο από δύο ώρες πριν το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης στις ευρωαγορές εξακολουθούν να επικρατούν μεικτά πρόσημα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις πιθανότητες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,12%, ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει οριακή άνοδο 0,04%, ενώ ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,15%. Ο γαλλικός CAC 40 έχει απώλειες 0,58% και ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 0,01%.
Ανοδικά κινήθηκαν νωρίτερα και οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για διπλωματική διέξοδο στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Στο ταμπλό, ο Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε άνοδο άνω του 2,8%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε σχεδόν 3%. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η πορεία της Samsung SDS, της οποίας η μετοχή εκτινάχθηκε κατά 20%, μετά την ανακοίνωση ότι η KKR θα επενδύσει 820 εκατ. δολάρια σε μετατρέψιμα ομόλογά της.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 0,9%, ενώ ο Topix ενισχύθηκε κατά 0,57%. Μετοχές της Suntory Holdings κατέγραψαν κέρδη 1,69%, μετά την ανακοίνωση εξαγοράς της μονάδας OTC της Daiichi Sankyo έναντι περίπου 1,2 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο ενίσχυσης της παρουσίας της στον τομέα της υγείας.
Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,17%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,76%. Το κινεζικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την έκδοση κρατικών ομολόγων ύψους 15,5 δισ. γιουάν στο Χονγκ Κονγκ στις 22 Απριλίου.
Στην Ινδία, ο Nifty 50 κατέγραψε άνοδο 1,75% μετά την αργία της Τρίτης, ενώ ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος με οριακά κέρδη 0,07%.
Πηγή: Newmoney.gr
Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,17%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,76%. Το κινεζικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την έκδοση κρατικών ομολόγων ύψους 15,5 δισ. γιουάν στο Χονγκ Κονγκ στις 22 Απριλίου.
Στην Ινδία, ο Nifty 50 κατέγραψε άνοδο 1,75% μετά την αργία της Τρίτης, ενώ ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος με οριακά κέρδη 0,07%.
Πηγή: Newmoney.gr
