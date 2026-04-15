Fraport: Αυξημένη κατά 6,9% τον Μάρτιο η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
Διακινήθηκαν 890.000 επιβάτες - Το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης συνέβαλε σημαντικά στις θετικές επιδόσεις
Τον Μάρτιο του 2026, τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece διακίνησαν 890.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6,9% (+57.000 επιβάτες) σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025.
Κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα:
•Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση επηρέασε αρνητικά την κυκλοφορία λόγω της ακύρωσης όλων των εμπορικών πτήσεων από και προς το Ισραήλ. Τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν αυτά της Θεσσαλονίκης (SKG) και της Ρόδου (RHO).
•Έναρξη της θερινής περιόδου: Η θερινή περίοδος ξεκίνησε μία ημέρα νωρίτερα σε σύγκριση με πέρυσι (29/03/26 έναντι 30/03/25), με αποτέλεσμα την επέκταση των διεθνών πτήσεων σε σχεδόν όλα τα αεροδρόμια. Ειδικότερα, η διεθνής κίνηση αυξήθηκε σημαντικά στα αεροδρόμια Κέρκυρας (CFU), Ρόδου (RHO) και Χανίων (CHQ) σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025.
Απόδοση του αεροδρομίου Σαντορίνης (JTR):
Με +11.000 επιβάτες (+29,2%) συνεχίζει να παρουσιάζει αύξηση σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025, όταν η έντονη σεισμική δραστηριότητα άρχισε να επηρεάζει τις πτήσεις (παραμένουν κάτω από τις αντίστοιχες επιδόσεις του 2024). Η κίνηση είναι κυρίως εσωτερικού.
Απόδοση του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης (SKG):
Το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης (+15.000 επιβάτες/+2,9%) διατήρησε την ισχυρή ανοδική του τάση τον Μάρτιο, αποτελώντας τον βασικό παράγοντα που συνέβαλε στις θετικές μηνιαίες επιδόσεις του δικτύου.
Παρατηρήθηκε αύξηση της εγχώριας κίνησης (+11.000/+5,4%) και των συντελεστών πληρότητας (LF Μάρ. 2026: 82,6% έναντι Μάρ. 2025: 80,4%).
Η αύξηση της διεθνούς κίνησης (+4.000/+1,4% – LF Μάρ. 2026: 79,0% έναντι Μαρ. 2025: 83,0%) οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κίνησης από τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Σουηδία και την Τουρκία, ενώ η Γερμανία, η Κύπρος, το Ισραήλ και οι Κάτω Χώρες παρουσίασαν αξιοσημείωτες μειώσεις (-6.000/-5,1%, -5.000/-14,2%, -4.800/-100% και -2.800/-20,8% αντίστοιχα).
Έργα RRF:
Τα κλεισίματα διαδρόμων λόγω προγραμματισμένων εργασιών RRF τον Μάρτιο επηρέασαν τα αεροδρόμια Ρόδου (RHO), Μυτιλήνης (MJT) και Μυκόνου (JMK) για μία έως δύο ημέρες την εβδομάδα έως τις 24/03/2026, χωρίς να επηρεαστεί η κυκλοφορία.
Ποσοστό πληρότητας:
Τον Μάρτιο, ο μέσος συντελεστής πληρότητας μειώθηκε σε σύγκριση με τον περασμένο χρόνο (Μάρτιος 2026: 77,9% έναντι Μαρτίου 2025: 79,5%) στα περισσότερα αεροδρόμια.
Ειδικά στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης (SKG), Ρόδου (RHO) και Χανίων (CHQ), η μείωση οφείλεται στον χαμηλότερο συντελεστή πληρότητας στον διεθνή τομέα και στους χαμηλότερους συντελεστές πληρότητας στις αναχωρούσες πτήσεις στην αρχή της θερινής περιόδου.
Βασικά στοιχεία:
Επιβατική κίνηση Εσωτερικού: 516.000 επιβάτες (Δ: +42.000 / Δ%: 5,4% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025 – Μερίδιο κίνησης: 58%)
Διεθνής επιβατική κίνηση: 373.000 επιβάτες (Δ: +31.000 / Δ%: +9,1% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025 – Μερίδιο κίνησης: 42%)
Από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν ήδη υποδεχτεί περίπου 253 εκατομμύρια επιβάτες.
