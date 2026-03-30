Ξέμεινε από αντοχές η Wall Street, υπό πίεση ο τεχνολογικός κλάδος
Ξέμεινε από αντοχές η Wall Street, υπό πίεση ο τεχνολογικός κλάδος
Η αρχική απόπειρα της αγοράς να ανακάμψει, αφήνοντας πίσω τις μεγάλες απώλειες της περασμένης εβδομάδας, δεν είχε τελικά δυναμική, υπό τη σκιά του πολέμου, της ενεργειακής κρίσης και της Fed
Η αρχική απόπειρα της Wall Street να ανακάμψει στη συνεδρίαση της Δευτέρας από το σφοδρό sell-off της περασμένης εβδομάδας δεν προχώρησε, καθώς οι φόβοι των επενδυτών για τον πόλεμο και την ενεργειακή κρίση σταδιακά ψαλίδισαν τα κέρδη της αγοράς, οδηγώντας S&P 500 και Nasdaq σε αρνητικό έδαφος.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ήταν ο μόνος που παρέμεινε ελαφρά σε θετικό έδαφος, με αύξηση 0,11% στις 45.216 μονάδες. Αντιθέτως, ο S&P 500 σημείωσε κάμψη 0,39% στις 6.343 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,73%% και τις 20.794.
Με την επίδοση αυτή, ο S&P 500 βρίσκεται σε πορεία για τον χειρότερο μήνα από το 2022, ενώ ο Nasdaq ξεπέρασε το όριο που υποδεικνύει τεχνική διόρθωση.
Ο δείκτης φόβου VIX παρέμεινε πάνω από το όριο των 30 μονάδων στο 31,32 και στην αγορά ομολόγων η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε κατά σχεδόν δέκα μονάδες στο 4,34% και του 2ετούς προσγειώθηκε στο 3,82%.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ΗΠΑ «βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις» με το Ιράν για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Όμως επανέλαβε και τις απειλές του περί καταστροφής των ενεργειακών υποδομών της χώρας , τις πετρελαιοπηγές, τις εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και το νησί Χαργκ, εάν δεν ανοίξουν σύντομα τα Στενά του Ορμούζ
Τα αντικρουόμενα μηνύματα για ειρήνη και οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα, οδηγώντας τον Nasdaq Composite και τον Dow σε ζώνη διόρθωσης, με απώλειες άνω του 10% από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά.
Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τα αντιφατικά μηνύματα από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Τζερόμ Πάουελ, σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.
Ο επικεφαλής της Fed δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα θα φτάσει τον στόχο του 2% για τον πληθωρισμό, επαναλαμβάνοντας ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε καλή θέση για να «περιμένει και να δει» τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών ενέργειας.
Όμως, τόνισε ότι μια αύξηση επιτοκίων τώρα θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία σε μεταγενέστερο χρόνο, γεγονός που επηρέασε άμεσα τα προγνωστικά μεταξύ των traders όσον αφορά τα επόμενα βήματα της Fed.
Μέχρι και το πρωί της Παρασκευής, οι αγορές έδιναν πιθανότητες άνω του 50% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ωστόσο, μετά τις δηλώσεις Πάουελ οι πιθανότητες αύξησης έως τον Δεκέμβριο υποχώρησαν στο 2,2%.
Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές δεν αναμένουν πλέον μειώσεις επιτοκίων φέτος, όμως τα επερχόμενα στοιχεία για την αγορά εργασίας θα καθορίσουν την πορεία της πολιτικής, μαζί βέβαια με τον συνολικό αντίκτυπο του πολέμου στον πληθωρισμό και την οικονομία.
Η Federal Reserve αναγνωρίζει ότι οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου θα αυξήσουν τον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα, αν και το μέγεθος και η διάρκεια του φαινομένου παραμένουν αβέβαια.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ήταν ο μόνος που παρέμεινε ελαφρά σε θετικό έδαφος, με αύξηση 0,11% στις 45.216 μονάδες. Αντιθέτως, ο S&P 500 σημείωσε κάμψη 0,39% στις 6.343 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,73%% και τις 20.794.
Με την επίδοση αυτή, ο S&P 500 βρίσκεται σε πορεία για τον χειρότερο μήνα από το 2022, ενώ ο Nasdaq ξεπέρασε το όριο που υποδεικνύει τεχνική διόρθωση.
Ο δείκτης φόβου VIX παρέμεινε πάνω από το όριο των 30 μονάδων στο 31,32 και στην αγορά ομολόγων η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε κατά σχεδόν δέκα μονάδες στο 4,34% και του 2ετούς προσγειώθηκε στο 3,82%.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ΗΠΑ «βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις» με το Ιράν για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Όμως επανέλαβε και τις απειλές του περί καταστροφής των ενεργειακών υποδομών της χώρας , τις πετρελαιοπηγές, τις εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και το νησί Χαργκ, εάν δεν ανοίξουν σύντομα τα Στενά του Ορμούζ
Τα αντικρουόμενα μηνύματα για ειρήνη και οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα, οδηγώντας τον Nasdaq Composite και τον Dow σε ζώνη διόρθωσης, με απώλειες άνω του 10% από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά.
Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τα αντιφατικά μηνύματα από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Τζερόμ Πάουελ, σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.
Ο επικεφαλής της Fed δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα θα φτάσει τον στόχο του 2% για τον πληθωρισμό, επαναλαμβάνοντας ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε καλή θέση για να «περιμένει και να δει» τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών ενέργειας.
Όμως, τόνισε ότι μια αύξηση επιτοκίων τώρα θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία σε μεταγενέστερο χρόνο, γεγονός που επηρέασε άμεσα τα προγνωστικά μεταξύ των traders όσον αφορά τα επόμενα βήματα της Fed.
Μέχρι και το πρωί της Παρασκευής, οι αγορές έδιναν πιθανότητες άνω του 50% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ωστόσο, μετά τις δηλώσεις Πάουελ οι πιθανότητες αύξησης έως τον Δεκέμβριο υποχώρησαν στο 2,2%.
Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές δεν αναμένουν πλέον μειώσεις επιτοκίων φέτος, όμως τα επερχόμενα στοιχεία για την αγορά εργασίας θα καθορίσουν την πορεία της πολιτικής, μαζί βέβαια με τον συνολικό αντίκτυπο του πολέμου στον πληθωρισμό και την οικονομία.
Η Federal Reserve αναγνωρίζει ότι οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου θα αυξήσουν τον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα, αν και το μέγεθος και η διάρκεια του φαινομένου παραμένουν αβέβαια.
Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεψαν ότι ο βασικός δείκτης PCE μπορεί να φτάσει περίπου το 3,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, υψηλότερα από τον στόχο του 2%. Παράλληλα, η OECD εκτίμησε ότι σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα μπορούσε να φτάσει έως και το 4,2%.
Πάντως, σχολιάζοντας την εικόνα της αγοράς, ο Μάικ Γουίλσον της Morgan Stanley υποστήριξε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η πτώση των μετοχών τις τελευταίες πέντε εβδομάδες «πλησιάζει στα τελικά στάδιά της», υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές έχουν ήδη ενσωματώσει περισσότερους κινδύνους ανάπτυξης από ό,τι πιστεύει το γενικό consensus.
Σε επίπεδο μετοχών, οι χαμένοι προήλθαν κυρίως κυρίως από τον τεχνολογικό και βιομηχανικό κλάδο.
Η Micron Technology κατέρρευσε περίπου 10%, καθώς πιέστηκε ο κλάδος ημιαγωγών λόγω ανησυχιών για τη ζήτηση και τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Συνολικά, οι εταιρείες hardware και μικροτσίπ δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα, με ETFs ημιαγωγών να υποχωρούν έντονα.
Η Tesla βρέθηκε επίσης υπό πίεση λόγω εκτιμήσεων για χαμηλότερες παραδόσεις οχημάτων, εν μέσω γενικότερης αποστροφής ρίσκου, ενώ σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν η Canadian Solar, η Newmont και η Hycroft Mining που υποχώρησαν λόγω μεταβλητότητας στα commodities
Στους κερδισμένους ξεχώρισαν εταιρείες με έκθεση σε ενέργεια και πρώτες ύλες. Ειδικά οι ενεργειακές μετοχές έχουν ήδη συμπληρώσει την 14η συνεχόμενη εβδομάδα κερδών, που συνιστά το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία.
Κέρδη αποκόμισαν και οι εταιρείες αλουμινίου, όπως η Alcoa και η Century Aluminum, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις σε μονάδες του κλάδου στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αλουμινίου, ανεβάζοντας τις τιμές του μετάλλου.
Παράλληλα, η Palo Alto Networks ενισχύθηκε κοντά στο 5% μετά από αγορές μετοχών από insiders και ανάκαμψη του κλάδου κυβερνοασφάλειας, ενώ στον Dow, εταιρείες όπως η Salesforce, η Microsoft, η Disney και η American Express κινήθηκαν ανοδικά, κυρίως λόγω τοποθετήσεων σε πιο «αμυντικά» και ποιοτικά blue chips μέσα σε περιβάλλον αβεβαιότητας.
Πάντως, σχολιάζοντας την εικόνα της αγοράς, ο Μάικ Γουίλσον της Morgan Stanley υποστήριξε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η πτώση των μετοχών τις τελευταίες πέντε εβδομάδες «πλησιάζει στα τελικά στάδιά της», υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές έχουν ήδη ενσωματώσει περισσότερους κινδύνους ανάπτυξης από ό,τι πιστεύει το γενικό consensus.
Σε επίπεδο μετοχών, οι χαμένοι προήλθαν κυρίως κυρίως από τον τεχνολογικό και βιομηχανικό κλάδο.
Η Micron Technology κατέρρευσε περίπου 10%, καθώς πιέστηκε ο κλάδος ημιαγωγών λόγω ανησυχιών για τη ζήτηση και τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Συνολικά, οι εταιρείες hardware και μικροτσίπ δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα, με ETFs ημιαγωγών να υποχωρούν έντονα.
Η Tesla βρέθηκε επίσης υπό πίεση λόγω εκτιμήσεων για χαμηλότερες παραδόσεις οχημάτων, εν μέσω γενικότερης αποστροφής ρίσκου, ενώ σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν η Canadian Solar, η Newmont και η Hycroft Mining που υποχώρησαν λόγω μεταβλητότητας στα commodities
Στους κερδισμένους ξεχώρισαν εταιρείες με έκθεση σε ενέργεια και πρώτες ύλες. Ειδικά οι ενεργειακές μετοχές έχουν ήδη συμπληρώσει την 14η συνεχόμενη εβδομάδα κερδών, που συνιστά το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία.
Κέρδη αποκόμισαν και οι εταιρείες αλουμινίου, όπως η Alcoa και η Century Aluminum, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις σε μονάδες του κλάδου στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αλουμινίου, ανεβάζοντας τις τιμές του μετάλλου.
Παράλληλα, η Palo Alto Networks ενισχύθηκε κοντά στο 5% μετά από αγορές μετοχών από insiders και ανάκαμψη του κλάδου κυβερνοασφάλειας, ενώ στον Dow, εταιρείες όπως η Salesforce, η Microsoft, η Disney και η American Express κινήθηκαν ανοδικά, κυρίως λόγω τοποθετήσεων σε πιο «αμυντικά» και ποιοτικά blue chips μέσα σε περιβάλλον αβεβαιότητας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα