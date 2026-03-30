Ξέμεινε από αντοχές η Wall Street, υπό πίεση ο τεχνολογικός κλάδος

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεψαν ότι ο βασικός δείκτης PCE μπορεί να φτάσει περίπου το 3,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, υψηλότερα από τον στόχο του 2%. Παράλληλα, η OECD εκτίμησε ότι σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα μπορούσε να φτάσει έως και το 4,2%.Πάντως, σχολιάζοντας την εικόνα της αγοράς, ο Μάικ Γουίλσον της Morgan Stanley υποστήριξε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η πτώση των μετοχών τις τελευταίες πέντε εβδομάδες «πλησιάζει στα τελικά στάδιά της», υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές έχουν ήδη ενσωματώσει περισσότερους κινδύνους ανάπτυξης από ό,τι πιστεύει το γενικό consensus.Σε επίπεδο μετοχών, οι χαμένοι προήλθαν κυρίως κυρίως από τον τεχνολογικό και βιομηχανικό κλάδο.Η Micron Technology κατέρρευσε περίπου 10%, καθώς πιέστηκε ο κλάδος ημιαγωγών λόγω ανησυχιών για τη ζήτηση και τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Συνολικά, οι εταιρείες hardware και μικροτσίπ δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα, με ETFs ημιαγωγών να υποχωρούν έντονα.Η Tesla βρέθηκε επίσης υπό πίεση λόγω εκτιμήσεων για χαμηλότερες παραδόσεις οχημάτων, εν μέσω γενικότερης αποστροφής ρίσκου, ενώ σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν η Canadian Solar, η Newmont και η Hycroft Mining που υποχώρησαν λόγω μεταβλητότητας στα commoditiesΣτους κερδισμένους ξεχώρισαν εταιρείες με έκθεση σε ενέργεια και πρώτες ύλες. Ειδικά οι ενεργειακές μετοχές έχουν ήδη συμπληρώσει την 14η συνεχόμενη εβδομάδα κερδών, που συνιστά το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία.Κέρδη αποκόμισαν και οι εταιρείες αλουμινίου, όπως η Alcoa και η Century Aluminum, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις σε μονάδες του κλάδου στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αλουμινίου, ανεβάζοντας τις τιμές του μετάλλου.Παράλληλα, η Palo Alto Networks ενισχύθηκε κοντά στο 5% μετά από αγορές μετοχών από insiders και ανάκαμψη του κλάδου κυβερνοασφάλειας, ενώ στον Dow, εταιρείες όπως η Salesforce, η Microsoft, η Disney και η American Express κινήθηκαν ανοδικά, κυρίως λόγω τοποθετήσεων σε πιο «αμυντικά» και ποιοτικά blue chips μέσα σε περιβάλλον αβεβαιότητας.