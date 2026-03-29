Πλειστηριασμοί: Σε νέο σφυρί και με… σκόντο η έκταση 100 στρεμμάτων του «Έλληνα Εσκομπάρ»
Το παραθαλάσσιο «φιλέτο» στο Καλαμάκι της Δ. Αχαΐας - Μετά από δύο άγονες προσπάθειες, έρχεται η επόμενη στις 22 Απριλίου - Ποια είναι η νέα τιμή πρώτης προσφοράς
Τον περασμένο Δεκέμβριο ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, αποκαλούμενος και ως «Έλληνας Εσκομπάρ», συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές, κατηγορούμενος ως ιδιοκτήτης σκάφους που εντοπίστηκε να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη.
Εκτός από το πλούσιο ποινικό παρελθόν του όμως, ο συγκεκριμένος, -όπως αποκάλυψε το newmoney στις 17 Δεκεμβρίου 2025-, είχε αναπτύξει διάφορες επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες κατά το παρελθόν, δημιουργώντας και… χρέη.
Κάπως έτσι, από τις 24 Σεπτεμβρίου 2025 άρχισε να βγαίνει στο σφυρί μεγάλη ιδιοκτησία του και συγκεκριμένα μια έκταση 100 στρεμμάτων περίπου, σε περιοχή της Δ. Αχαΐας. Τόσο ο αρχικός όσο και ο επαναληπτικός πλειστηριασμός που έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 2025, ματαιώθηκαν ελλείψει πλειοδοτών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα