Παγκόσμια δύναμη: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον ελληνόκτητο στόλο
Με συνολική χωρητικότητα που αγγίζει τα 360,5 εκατομμύρια DWT, οι Ελληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν να αποτελούν έναν από τους πιο ισχυρούς πυλώνες της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας - Πλέον ελέγχουν το 22% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων
Νέο ιστορικό ορόσημο καταγράφει η ελληνική ναυτιλία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον ηγετικό της ρόλο στο παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο.
Ο ελληνόκτητος στόλος έφθασε το 2026 τα 4.388 πλοία άνω των 1.000 GT, σημειώνοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και καταγράφοντας τη μεγαλύτερη δύναμη που έχει εμφανίσει μέχρι σήμερα. Με συνολική χωρητικότητα που αγγίζει τα 360,5 εκατομμύρια DWT, οι Ελληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν να αποτελούν έναν από τους πιο ισχυρούς πυλώνες της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας, διατηρώντας ισχυρή παρουσία σε όλους τους βασικούς τομείς μεταφοράς φορτίων.
