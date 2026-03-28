Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σκληρά μέτρα έως το Πάσχα 2026 και εντατικοί έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα
Η ευλογιά αιγοπροβάτων παραμένει ενεργή στην Ελλάδα, με αυστηρά μέτρα, χιλιάδες ελέγχους και ενίσχυση μηχανισμών, ενώ το επόμενο δίμηνο έως το Πάσχα θεωρείται κρίσιμο για τον περιορισμό της
Την επικαιροποιημένη επιδημιολογική εικόνα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, καθώς και τις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης της νόσου, παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η αρμόδια επιστημονική επιτροπή.
Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκαν τα πιο πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία, τα μέτρα που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανταπόκρισης, το ειδικό σχέδιο για το Πάσχα, καθώς και τα δεδομένα των ελέγχων σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.
Πάνω από 2.100 κρούσματα από το 2024Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 8 Μαρτίου 2026 καταγράφηκαν 2.128 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 2.636 εκτροφές, ενώ πραγματοποιήθηκαν 484.135 θανατώσεις ζώων στο πλαίσιο των μέτρων.
Για το διάστημα 1 Ιανουαρίου έως 8 Μαρτίου 2026 σημειώθηκαν 103 νέα κρούσματα, γεγονός που δείχνει ότι, παρά τη χειμερινή κάμψη, η νόσος παραμένει ενεργή και απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση.
Ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισηςΚατά τη διάρκεια της ενημέρωσης παρουσιάστηκαν οι δράσεις που ήδη εφαρμόζονται για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.
Σε αυτές περιλαμβάνονται:
- η ανάπτυξη 97 στρατιωτικών κτηνιάτρων σε 10 περιφέρειες,
- η δυνατότητα συμμετοχής ιδιωτών κτηνιάτρων με κάλυψη αμοιβών,
- 49 έκτακτες προσλήψεις για υπηρεσίες και εργαστήρια,
- η αυστηροποίηση των μετακινήσεων ζώων,
- η συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. για αποτροπή παρανομιών,
- και νέα ΚΥΑ για ταχύτερες αποζημιώσεις σε όσους συμμορφώνονται.
Αυστηρά μέτρα ενόψει ΠάσχαΙδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο σχέδιο για το Πάσχα, με βασικό μήνυμα τη μηδενική χαλάρωση σε μετακινήσεις, σφαγές και ελέγχους.
Στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης ισχύει πλήρης απαγόρευση μετακινήσεων αιγοπροβάτων, ενώ η μεταφορά προς σφαγή επιτρέπεται μόνο με έγκριση και συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου.
Παράλληλα ενισχύονται τα εργαστήρια με τη συμμετοχή του ΕΚΕΤΑ, δημιουργούνται σημεία απολύμανσης, υλοποιούνται καμπάνιες ενημέρωσης και καλύπτονται κρίσιμες ανάγκες των περιφερειών.
