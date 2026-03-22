Γουόρεν Μπάφετ: Πόσες χιλιάδες δολάρια κερδίζει το δευτερόλεπτο
Ο «Μάντης της Ομάχα», ένας από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές στην ιστορία, συνεχίζει να ξεχωρίζει για την επιχειρηματική του διορατικότητα αλλά και τον λιτό τρόπο ζωής του
Ο «Μάντης της Ομάχα»: Έτσι αποκαλούν πολλοί τον Γουόρεν Μπάφετ, τον επενδυτή που έχει συνδέσει το όνομά του με εξαιρετικά επιτυχημένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Οι επιλογές του συχνά αποδεικνύονται ιδιαίτερα κερδοφόρες, ενώ οι συμβουλές του θεωρούνται ικανές να αλλάξουν την πορεία ακόμη και προβληματικών επενδύσεων. Βρίσκεται στην 9η θέση της φετινής λίστας του Forbes και εκτιμάται ότι κερδίζει περίπου 2.700 δολάρια κάθε δευτερόλεπτο. Η περιουσία του υπολογίζεται στα 149 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 7 δισ. περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Παρά τον τεράστιο πλούτο του, εξακολουθεί να λειτουργεί με τη λογική του έξυπνου και συγκρατημένου παιδιού που σε ηλικία μόλις 11 ετών αγόρασε τις πρώτες του μετοχές με χρήματα από το χαρτζιλίκι του.
Τα πρώτα του βήματα
Ο 96χρονος σήμερα επιχειρηματίας, που έχει παντρευτεί δύο φορές και έχει τρία παιδιά, γεννήθηκε το 1930 στην Ομάχα της Νεμπράσκα. Πρόκειται για τον τόπο όπου παραμένει μέχρι σήμερα, καθώς συνεχίζει να ζει στο ίδιο σπίτι που αγόρασε το 1958. Πατέρας του ήταν ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής των ΗΠΑ, Χάουαρντ Μπάφετ. Από μικρή ηλικία έδειξε ότι είχε έντονο ενδιαφέρον τόσο για τα χρήματα όσο και για τον κόσμο των επενδύσεων. Ένα βιβλίο που δανείστηκε από τη δημόσια βιβλιοθήκη της πόλης του όταν ήταν επτά ετών, με τίτλο «1.000 τρόποι να βγάλετε 1.000 δολάρια», αποτέλεσε την πρώτη του έμπνευση.
