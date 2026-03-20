Scope Ratings: Αμετάβλητη αξιολόγηση για την Ελλάδα στο «ΒΒB» με θετικές προοπτικές
Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να έχει δημιουργήσει ένα αβέβαιο τοπίο, ο γερμανικός οίκος ακολούθησε τις DBRS και Moody's κρατώντας στάση αναμονής, επικροτώντας ταυτόχρονα τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας

To ρευστό οικονομικό τοπίο που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε και τον οίκο Scope Ratings να κρατήσει στάση αναμονής στην αποψινή αξιολόγηση του. Έτσι, η βαθμολογία του για την ελληνική οικονομία παρέμεινε στο «BBB» με θετικές προοπτικές.

Σημειωτέον πως η αξιολόγηση του γερμανικού οίκου ήταν η τρίτη για φέτος, με την DBRS και την Moody’s να έχουν προηγηθεί μέσα στο μήνα επιλέγοντας επίσης να μην προχωρήσουν σε τροποποιήσεις την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, πυροδοτώντας ένα ντόμινο συνεπειών για τις οικονομίες, το μέγεθος των οποίων είναι νωρίς για να υπολογιστεί.

Η ίδια η Scope, εξάλλου, ήδη τοποθετεί το ελληνικό αξιόχρεο στο δεύτερο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας, ενώ μόλις τον περασμένο Νοέμβριο προχώρησε σε αναβάθμιση-έκπληξη του outlook από «σταθερό» σε «θετικό» επικροτώντας την πρόοδο της οικονομίας και δίδοντας σήμα για πιθανή αναβάθμισης της βαθμολογίας σε χρονικό ορίζοντα 12 έως 18 μηνών.

Ο κύκλος των αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας για το πρώτο εξάμηνο του έτους θα ολοκληρωθεί με την ετυμηγορία της Standard & Poor’s στις 24 Απριλίου και της Fitch Ratings στις 8 Μαΐου.

