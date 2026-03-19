Υπερδιπλασιάστηκε η τιμή στα αεροπορικά καύσιμα λόγω Μ. Ανατολής, αναπροσαρμογές κατά 7-8% από την AEGEAN
Ανατιμήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων λόγω της μεγάλης ανόδου του αεροπορικού καυσίμου φέρνει η κρίση στη Μέση Ανατολή με τις αεροπορικές πλέον να αναπροσαρμόζουν τις τιμές στα νέα δεδομένα με αυξήσεις στους ναύλους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η τιμή του αργού πετρελαίου έχει αυξηθεί σημαντικά, από περίπου 70 δολάρια ανά βαρέλι σε 110 δολάρια σήμερα (+50%), είναι ακόμη μεγαλύτερη η αύξηση στο αεροπορικό καύσιμο (jet fuel), το οποίο έχει υπερδιπλασιαστεί, από περίπου 800 δολάρια σε 1.700 δολάρια ανά τόνο (+110%).
Στο «μέτωπο» της μεγαλύτερης εγχώριας αεροπορικής, της AEGEAN, έχοντας ήδη καλύψει το 60% των μηνιαίων αναγκών της μέσω προαγορών, όπως ήδη δήλωσε η διοίκηση του ομίλου την περασμένη εβδομάδα στην ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα, έχει περιορίσει την έκθεσή της στα νέα δεδομένα τιμών στο 40%, εξ’ ού και προχωρά σε αναπροσαρμογές των τιμών των εισιτηρίων προς τα πάνω σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, της τάξης του 7%–8%.
Σημειώνεται εδώ ότι η υπερδιπλάσια αύξηση του αεροπορικού καυσίμου σε σχέση με την πρώτη ύλη, του αργού πετρελαίου, οφείλεται στο ότι σημαντικό μέρος της διύλισης σε jet fuel, πραγματοποιείται στα μεγάλα διυλιστήρια του Κόλπου από τα οποία όμως πρακτικά η πρόσβαση και η διανομή έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο.Υπό κανονικές συνθήκες (2025), το κόστος καυσίμων αντιπροσωπεύει περίπου το 22% του συνολικού κόστους της AEGEAN, αποτελώντας το μεγαλύτερο λειτουργικό έξοδο, νούμερο το οποίο πλέον, έχει αυξηθεί προς τα πάνω λόγω ακριβώς του υπερδιπλασιασμού της τιμής του αεροπορικού καυσίμου.
Μία ακόμη πτυχή τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, από τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή- ως πρώτη και πιο άμεση είναι η διακοπή της δυνατότητας ασφαλών πτήσεων σε μεγάλο μέρος των χωρών του Κόλπου με τις ευρωπαϊκές αεροπορικές να έχουν προχωρήσει σε αναστολή των πτήσεων της προς τους συγκεκριμένους προορισμούς έως το τέλος Απριλίου.
Αντίστοιχα έχει πράξει και η AEGEAN, με τη συνολική δραστηριότητα στις εν λόγω αγορές να αντιστοιχεί σε ένα 4- 5%, όπως δήλωσε προ ημέρων ο πρόεδρος κ. Ευτύχης Βασιλάκης, χωρίς να υπάρχει καμία σαφής ένδειξη για το πότε θα καταστεί εφικτή η επανέναρξη των δρομολογίων.
Από πλευράς της εταιρείας επισημαίνεται ότι ανεπηρέαστοι από αυτή την αλλαγή παραμένουν 3,6 εκατομμύρια επιβάτες της AEGEAN, που έχουν ήδη αγοράσει τα εισιτήριά τους για τους επόμενους μήνες, ενώ δεν επηρεάζονται και οι δεκάδες χιλιάδες επιβάτες, κάτοχοι AEGEAN Pass, οι οποίοι έχουν προαγοράσει τα πακέτα τους. Επιπρόσθετα, για τις επόμενες 2 εβδομάδες προσφέρεται η δυνατότητα, σε όσους το επιθυμούν, να αγοράσουν το AEGEAN Pass για τον προορισμό της επιλογής τους σε τιμές προ κρίσης, εξασφαλίζοντας επιπλέον προστασία για τα ταξίδια τους.
Πηγή: www.newmoney.gr
