Antipollution: Νέα μονάδα προηγμένης διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στη Ριτσώνα
Αναμένεται να υποστηρίξει κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, όπως τη ναυτιλία, τα διυλιστήρια, την ενέργεια, τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, τα logistics hubs και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες
Σε μια σημαντική επένδυση για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών υποδομών στην Ελλάδα προχωρά η Antipollution, με την ανάπτυξη νέας μονάδας προηγμένης διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στη Ριτσώνα. Η νέα εγκατάσταση ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας και ανάκτησης υλικών και έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση σύνθετων και απαιτητικών ρευμάτων αποβλήτων που προέρχονται από τη βιομηχανία, τη ναυτιλία και τον ενεργειακό τομέα.
Η επένδυση εντάσσεται στην στρατηγική ανάπτυξης περιβαλλοντικών υποδομών του ομίλου και στοχεύει στη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης αποβλήτων που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης της σύγχρονης βιομηχανίας. Η μονάδα θα καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας περιβαλλοντικών υπηρεσιών – από τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων έως την επεξεργασία, την ανάκτηση πόρων και την ασφαλή τελική διάθεση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη υποδομή διαχείρισης για απαιτητικά βιομηχανικά ρεύματα.
