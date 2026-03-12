Fraport Greece: Άλμα 9,1% στην επιβατική κίνηση τον Φεβρουάριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Fraport Greece Περιφερειακά αεροδρόμια

Fraport Greece: Άλμα 9,1% στην επιβατική κίνηση τον Φεβρουάριο

720.000 επιβάτες στο δίκτυο της Fraport στην Ελλάδα - Στο 81,4% οι πληρότητες των πτήσεων - Το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης

Fraport Greece: Άλμα 9,1% στην επιβατική κίνηση τον Φεβρουάριο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Με αφορμή την επίσημη δημοσίευση των δεδομένων κίνησης του Φεβρουαρίου 2026 για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση και λειτουργία της Fraport Greece, η εταιρεία παρουσίασε τη μηνιαία ενημέρωση για την κίνηση των επιβατών και τις τάσεις των αεροπορικών ταξιδιών.

Τον Φεβρουάριο του 2026, τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece διακίνησαν 720.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 9,1% (+60.000 επιβάτες) σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.
Fraport Greece: Άλμα 9,1% στην επιβατική κίνηση τον Φεβρουάριο

Διαβάστε αναλυτικά και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης