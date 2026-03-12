Fraport Greece: Άλμα 9,1% στην επιβατική κίνηση τον Φεβρουάριο
720.000 επιβάτες στο δίκτυο της Fraport στην Ελλάδα - Στο 81,4% οι πληρότητες των πτήσεων - Το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης
Με αφορμή την επίσημη δημοσίευση των δεδομένων κίνησης του Φεβρουαρίου 2026 για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση και λειτουργία της Fraport Greece, η εταιρεία παρουσίασε τη μηνιαία ενημέρωση για την κίνηση των επιβατών και τις τάσεις των αεροπορικών ταξιδιών.
Τον Φεβρουάριο του 2026, τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece διακίνησαν 720.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 9,1% (+60.000 επιβάτες) σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.
