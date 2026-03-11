Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται, πώς υπολογίζεται και ποιοι λόγοι μπορεί να μειώνουν το ποσό

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται υποχρεωτικά έως τη Μεγάλη Τετάρτη στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό ή 15 ημερομίσθια, ανάλογα με τη διάρκεια απασχόλησης

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται σε όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το αν η σύμβασή τους είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου.



Πότε καταβάλλεται το δώρο Πάσχα Η καταβολή του δώρου Πάσχα πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά έως τη Μεγάλη Τετάρτη.



Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να το πληρώσουν νωρίτερα, όχι όμως μετά την ημερομηνία αυτή. Το ποσό καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ, καθώς και σε Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.



Η τήρηση της προθεσμίας είναι υποχρεωτική και η μη καταβολή του δώρου εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου μπορεί να επιφέρει κυρώσεις για τον εργοδότη.



Αν ο εργαζόμενος έχει εργαστεί σε ολόκληρο αυτό το διάστημα, δικαιούται:



-μισό μηνιαίο

Στην περίπτωση που η απασχόληση ήταν μικρότερης διάρκειας, το ποσό καταβάλλεται αναλογικά.



Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος δικαιούται το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες εργασίας μέσα στο διάστημα υπολογισμού.



Αν η διάρκεια εργασίας είναι μικρότερη από οκτώ ημέρες, τότε καταβάλλεται το αντίστοιχο αναλογικό ποσό.



Τι πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις Το δώρο Πάσχα αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρέωση του εργοδότη και η σωστή καταβολή του προϋποθέτει την ορθή εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού.



Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά ορισμένα βασικά στοιχεία, όπως:



-τη σωστή περίοδο υπολογισμού

-τις τακτικές αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη

-τις ημέρες που αφαιρούνται από τον υπολογισμό.



Η σωστή εφαρμογή των κανόνων διασφαλίζει την ομαλή καταβολή της παροχής και αποτρέπει πιθανά προβλήματα ή κυρώσεις.