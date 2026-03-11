Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται, πώς υπολογίζεται και ποιοι λόγοι μπορεί να μειώνουν το ποσό
Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται υποχρεωτικά έως τη Μεγάλη Τετάρτη στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό ή 15 ημερομίσθια, ανάλογα με τη διάρκεια απασχόλησης
Καθώς πλησιάζει η πασχαλινή περίοδος, χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αναμένουν την καταβολή του δώρου Πάσχα, μιας παροχής που προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία και αποτελεί υποχρέωση των εργοδοτών.
Η πληρωμή του αποτελεί βασικό στοιχείο της μισθολογικής προστασίας των εργαζομένων και πρέπει να πραγματοποιείται εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.
Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται σε όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το αν η σύμβασή τους είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου.
Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να το πληρώσουν νωρίτερα, όχι όμως μετά την ημερομηνία αυτή. Το ποσό καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ, καθώς και σε Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.
Η τήρηση της προθεσμίας είναι υποχρεωτική και η μη καταβολή του δώρου εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου μπορεί να επιφέρει κυρώσεις για τον εργοδότη.
Αν ο εργαζόμενος έχει εργαστεί σε ολόκληρο αυτό το διάστημα, δικαιούται:
-μισό μηνιαίο μισθό, εφόσον αμείβεται με μηνιαίο μισθό
-ή 15 ημερομίσθια, εφόσον αμείβεται με ημερομίσθιο.
Στην περίπτωση που η απασχόληση ήταν μικρότερης διάρκειας, το ποσό καταβάλλεται αναλογικά.
Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος δικαιούται το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες εργασίας μέσα στο διάστημα υπολογισμού.
Αν η διάρκεια εργασίας είναι μικρότερη από οκτώ ημέρες, τότε καταβάλλεται το αντίστοιχο αναλογικό ποσό.
Πότε καταβάλλεται το δώρο ΠάσχαΗ καταβολή του δώρου Πάσχα πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά έως τη Μεγάλη Τετάρτη.
Πώς υπολογίζεται το ποσόΓια τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου κάθε έτους.
Τι πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και επιχειρήσειςΤο δώρο Πάσχα αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρέωση του εργοδότη και η σωστή καταβολή του προϋποθέτει την ορθή εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού.
Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά ορισμένα βασικά στοιχεία, όπως:
-τη σωστή περίοδο υπολογισμού
-τις τακτικές αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη
-τις ημέρες που αφαιρούνται από τον υπολογισμό.
Η σωστή εφαρμογή των κανόνων διασφαλίζει την ομαλή καταβολή της παροχής και αποτρέπει πιθανά προβλήματα ή κυρώσεις.
