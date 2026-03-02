Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνονται οι άνεργοι και πόσα χρήματα θα δουν
Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνονται οι άνεργοι και πόσα χρήματα θα δουν
Τι ισχύει για την πληρωμή μέσω προπληρωμένης κάρτας
Δώρο Πάσχα αναμένεται να καταβάλει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στους επιδοτούμενους ανέργους, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί πριν από τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026.
Δικαιούχοι είναι όσοι λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας των 540 ευρώ, καθώς και όσοι εντάσσονται στο νέο κλιμακωτό επίδομα που φτάνει έως και τα 1.295 ευρώ.
Το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να εκδώσει στις αρχές Απριλίου επίσημη ανακοίνωση με την ακριβή ημερομηνία πληρωμής.
Οι δικαιούχοι θα λάβουν ποσό ίσο με το μισό μηνιαίο επίδομα. Ωστόσο, επειδή από την 1η Απριλίου προβλέπεται αύξηση του κατώτατου μισθού, το επίδομα ανεργίας ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω, επηρεάζοντας και το ύψος του Δώρου.
Αν η αύξηση κινηθεί μεταξύ 3,5% και 8%, τότε:
-το επίδομα ανεργίας θα αυξηθεί αντίστοιχα
-το Δώρο Πάσχα θα διαμορφωθεί περίπου μεταξύ 279 και 292 ευρώ, από 270 ευρώ που είναι σήμερα.
Τι ισχύει αναλυτικά:
Ολόκληρο Δώρο λαμβάνουν όσοι επιδοτήθηκαν αδιάλειπτα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου (αντιστοιχεί σε 12,5 ημερήσια επιδόματα).
Μειωμένο Δώρο λαμβάνουν όσοι εργάστηκαν με μερική απασχόληση.
Σε μικρότερη διάρκεια επιδότησης, το ποσό καταβάλλεται αναλογικά (3 ημερήσια επιδόματα για κάθε μήνα επιδότησης).
Για όσους λαμβάνουν το νέο κλιμακωτό επίδομα (έως 1.295 ευρώ)
Το ποσό του Δώρου εκτιμάται ότι θα υπολογιστεί με βάση το σταθερό μέρος του νέου επιδόματος.
Το επίδομα αυτό διαμορφώνεται ως ποσοστό του κατώτατου ημερομισθίου:
Πώς θα υπολογιστεί το Δώρο ΠάσχαΓια όσους λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας (540 ευρώ)
-70% το πρώτο τρίμηνο
-60% το δεύτερο
-50% το τρίτο
-40% το τέταρτο
Η αύξηση του κατώτατου μισθού ενδέχεται να συμπαρασύρει προς τα πάνω και το νέο επίδομα.
Οι δικαιούχοι θα μπορούν:
να κάνουν ανάληψη έως 50% του ποσού σε μετρητά
να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο για αγορές μέσω της κάρτας.
Πώς θα καταβληθείΗ πληρωμή αναμένεται να γίνει μέσω προπληρωμένης κάρτας.
