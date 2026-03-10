Η εμμονή του Τραμπ με τα παπούτσια των 145 δολαρίων – Το «dress code» που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει
Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να χαρίζει παπούτσια Florsheim σε αξιωματούχους και συνεργάτες του, οι οποίοι συχνά τα φορούν μπροστά του ακόμα κι αν δεν θέλουν, καθώς ο πρόεδρος δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στη μάρκα
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη συνήθεια: να χαρίζει το αγαπημένο του μοντέλο οικονομικών δερμάτινων παπουτσιών σε συνεργάτες, αξιωματούχους και επισκέπτες του Λευκού Οίκου.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Τραμπ έχει αρχίσει να προσφέρει παπούτσια της εταιρείας Florsheim — ενός κατασκευαστή υποδημάτων με έδρα το Ουισκόνσιν — σε στελέχη της κυβέρνησης και σε υψηλόβαθμους επισκέπτες, αφού φαίνεται πως εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τη μάρκα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent.
