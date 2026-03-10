Η εμμονή του Τραμπ με τα παπούτσια των 145 δολαρίων – Το «dress code» που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να χαρίζει παπούτσια Florsheim σε αξιωματούχους και συνεργάτες του, οι οποίοι συχνά τα φορούν μπροστά του ακόμα κι αν δεν θέλουν, καθώς ο πρόεδρος δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στη μάρκα