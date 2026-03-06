Στενά του Ορμούζ: Πώς Κίνα, Ινδία και Ρωσία επηρεάζουν τη νέα ενεργειακή εξίσωση και τις τιμές πετρελαίου
Στενά του Ορμούζ: Πώς Κίνα, Ινδία και Ρωσία επηρεάζουν τη νέα ενεργειακή εξίσωση και τις τιμές πετρελαίου
Η σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο φέρνει στο προσκήνιο τον ρόλο της Ρωσίας ως εναλλακτικού προμηθευτή για τις ενεργειακά εξαρτημένες οικονομίες της Ασίας
Οι αυξανόμενες εντάσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ αρχίζουν να μεταφέρονται δυναμικά στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, ενισχύοντας τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές σε έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη. Σύμφωνα με την έκθεση της Μαρίας Μπερτζελέτου, αναλύτριας της SIGNAL, το βασικό ερώτημα για τις αγορές δεν είναι πλέον αν θα υπάρξουν διαταραχές, αλλά πόσο θα διαρκέσουν.
Η περιοχή του Περσικού Κόλπου παραμένει ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται σημαντικό ποσοστό των θαλάσσιων εξαγωγών πετρελαίου. Σε περίπτωση παρατεταμένης έντασης, οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες τόσο στις τιμές όσο και στις αλυσίδες εφοδιασμού.
Ιδιαίτερα ευάλωτες εμφανίζονται οι μεγάλες ασιατικές οικονομίες. Η Κίνα και η Ινδία εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις προμήθειες αργού από τον Κόλπο. Ωστόσο, η Ινδία έχει δηλώσει ότι τα εθνικά στρατηγικά της αποθέματα μπορούν να καλύψουν περίπου 40 έως 45 ημέρες ζήτησης.
Την ίδια στιγμή, η Ρωσία αναμένεται να αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου προς τις δύο χώρες, κίνηση που θα μπορούσε να περιορίσει μέρος των επιπτώσεων μιας πιθανής διακοπής των ροών από τον Κόλπο.
