Morgan Stanley για Metlen: Τι παραβλέπει η αγορά, τιμή-στόχος τα 55 ευρώ

Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί τη σύσταση overweight - Ως βασικοί καταλύτες για τη μετοχή προσδιορίζονται η επιτάχυνση της ανάπτυξης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η επέκταση στις αμυντικές δραστηριότητες