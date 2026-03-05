Morgan Stanley για Metlen: Τι παραβλέπει η αγορά, τιμή-στόχος τα 55 ευρώ
Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί τη σύσταση overweight - Ως βασικοί καταλύτες για τη μετοχή προσδιορίζονται η επιτάχυνση της ανάπτυξης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η επέκταση στις αμυντικές δραστηριότητες
Η πρόσφατη υποχώρηση της μετοχής της Metlen, που αποδίδεται στο γενικότερο κλίμα αποφυγής ρίσκου στις διεθνείς αγορές, αποτελεί σύμφωνα με τη Morgan Stanley μια σημαντική επενδυτική ευκαιρία, καθώς η τρέχουσα αποτίμηση υποτιμά τη στρατηγική θέση του ομίλου.
Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί τη σύσταση «overweight» (υπεραπόδοση) και θέτει την τιμή-στόχο στα 55 ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι η αγορά παραβλέπει πόσο καθοριστικά μπορεί να επωφεληθεί η εταιρεία από την άνοδο των τιμών στο φυσικό αέριο και το αλουμίνιο.
Στην ενέργεια, η Metlen θεωρείται θεμελιωδώς τοποθετημένη σε long θέση, με τις δραστηριότητες εμπορίας φυσικού αερίου και παραγωγής ρεύματος να λειτουργούν ως ισχυροί μοχλοί κερδοφορίας. Σύμφωνα με τους αναλυτές, για κάθε αύξηση της τάξης των €5/MWh στις τιμές του φυσικού αερίου (TTF), τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του ομίλου εκτιμάται ότι ενισχύονται κατά 10-20 εκατ. ευρώ.
