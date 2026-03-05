Έκρηξη ναύλων στα τάνκερ άνω των $400.000 μετά την έναρξη του πολέμου στον Κόλπο
Έκρηξη ναύλων στα τάνκερ άνω των $400.000 μετά την έναρξη του πολέμου στον Κόλπο
Η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ προκαλεί «παράλυση» στη ναυτιλία και εκτοξεύει τα ημερήσια έσοδα των VLCC άνω των 400.000 σύμφωνα με ανάλυση του Γιάννη Παργανά της Intermodal
Η νέα κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο έχει προκαλέσει μία από τις πιο ακραίες βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις, που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά δεξαμενόπλοιων. Σύμφωνα με την έκθεση του ναυτιλιακού αναλυτή της Intermodal, Γιάννη Παργανά, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει μετατρέψει έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους του κόσμου σε περιοχή υψηλού ρίσκου και επιχειρησιακής ακινησίας.
Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, καθώς καθημερινά διέρχονταν από εκεί περίπου 80 έως 100 πλοία. Μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού διακινείται σχεδόν το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, δηλαδή περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
Πριν από την πρόσφατη κλιμάκωση, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου του Ιράν κυμαίνονταν κοντά στα 2–2,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Συνολικά, οι εξαγωγές αργού και συμπυκνωμάτων από τις χώρες του Κόλπου που περνούν από τα Στενά αγγίζουν τα 14–15 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτή η τεράστια εξάρτηση εξηγεί και την έντονη αντίδραση της αγοράς ναύλων.
Οι ναύλοι των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων (VLCC) αντέδρασαν άμεσα. Η βασική διαδρομή μεταφοράς από τον Περσικό Κόλπο προς την Κίνα καταγράφηκε θεωρητικά στα 423.736 δολάρια ημερησίως, σημειώνοντας αύξηση άνω των 200.000 δολαρίων μέσα σε μία ημέρα. Παρότι δεν είναι βέβαιο ότι όλες οι συμφωνίες θα κλείσουν σε αυτά τα επίπεδα, το μήνυμα προς την αγορά είναι σαφές: η διαθέσιμη χωρητικότητα έχει μειωθεί δραστικά.
