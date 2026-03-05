Έκρηξη ναύλων στα τάνκερ άνω των $400.000 μετά την έναρξη του πολέμου στον Κόλπο

Η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ προκαλεί «παράλυση» στη ναυτιλία και εκτοξεύει τα ημερήσια έσοδα των VLCC άνω των 400.000 σύμφωνα με ανάλυση του Γιάννη Παργανά της Intermodal