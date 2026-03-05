Air Canada: Ένα μήνα νωρίτερα η θερινή σύνδεση Αθήνας-Καναδά με 435.000 προσφερόμενες θέσεις

Περιορισμένος μέχρι στιγμής ο αντίκτυπος από τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Θετική ζήτηση για Ν. Ευρώπη από την άλλη άκρη του Ατλαντικού σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή της εταιρείας