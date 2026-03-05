Air Canada: Ένα μήνα νωρίτερα η θερινή σύνδεση Αθήνας-Καναδά με 435.000 προσφερόμενες θέσεις
Περιορισμένος μέχρι στιγμής ο αντίκτυπος από τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Θετική ζήτηση για Ν. Ευρώπη από την άλλη άκρη του Ατλαντικού σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή της εταιρείας
Ένα μήνα σχεδόν νωρίτερα φέτος, από τις 6 Μαρτίου επανεκκινεί τις πτήσεις στην εποχική σύνδεση της Αθήνας με τον Καναδά η Air Canada σε συνέχεια της αυξημένης ζήτησης που παρατηρείται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού για την Ελλάδα.
Για φέτος το σύνολο των προσφερόμενων αεροπορικών θέσεων, διαθέσιμων για κρατήσεις, αντιστοιχούν από το Μάρτιο έως και το Νοέμβριο σε 435.000 περίπου, με καθημερινές πτήσεις προς Μόντρεαλ και Τορόντο, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,8% έναντι των αντίστοιχων προσφερόμενων θέσεων του 2025, ενώ πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης έναντι του 2024 ήταν στο +5,2%. Κατά την αιχμή της θερινής περιόδου, οι πτήσεις Μόντρεαλ – Αθήνα θα πραγματοποιούνται έως και 10 φορές εβδομαδιαίως και οι πτήσεις Τορόντο – Αθήνα έως και 11 φορές εβδομαδιαίως.
Επισημαίνεται εδώ ότι πέρυσι τα τελικά νούμερα της επιβατικής κίνησης της εταιρείας στο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν σημαντικά αυξημένα: Πέρυσι η Air Canada με μία συνολική επιβατική κίνηση στις 366 χιλιάδες επιβάτες στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, κατέγραψε αύξηση κατά 7,3% έναντι του 2024 και 75% σε σύγκριση με την περίοδο προ πανδημίας. Επιπλέον ενώ πέρυσι η εταιρεία είχε ολοκληρώσει την εποχική της σύνδεση στις 23 Νοεμβρίου 2025 (σ.σ. από 17 Νοεμβρίου 2024) για φέτος δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη το τέλος της σεζόν, με ανοικτό το ενδεχόμενο της επιμήκυνσης, ανάλογα με τη ζήτηση.
