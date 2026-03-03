ΑΑΔΕ: Παραπλανητικές οι αναφορές για προβλήματα ανεφοδιασμού πρατηρίων στη Θεσσαλονίκη

Απάντηση στις δημόσιες αναφορές εκπροσώπων των βενζινοπωλών για προβλήματα τροφοδοσίας πρατηρίων καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, δίνουν πηγές της(ΑΑΔΕ) χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες «παραπλανητικές» και αντικρούοντας τα επικαλούμενα δεδομένα με συγκεκριμένα στοιχεία λειτουργίας.Συγκεκριμένα από την ΑΑΔΕ διευκρινίζουν ότι «οι εγκαταστάσεις τουλειτουργούν μέχρι τις 20:00, ενώ το ωράριο παρατείνεται, όποτε χρειαστεί».Επιπλέον, «οι εγκαταστάσεις φόρτωσης στο Καλοχώρι λειτουργούν από 06.00 έως 14.00 και βρίσκονται πολύ κοντά (10') από κεντρικό διυλιστήριο. Δηλαδή, ακόμα και όταν έχει λήξει το ωράριο στο Καλοχώρι, ο εφοδιασμός μπορεί να γίνει από το Κεντρικό Διυλιστήριο».Ως εκ τούτου, επισημαίνουν, «η αναφορά είναι παραπλανητική, δεδομένου πως, ακόμα και εν μέσω της απεργίας-αποχής, οι εφοδιασμοί συνεχίστηκαν κανονικά».Σε κάθε περίπτωση, τονίζουν οι ίδιες πηγές, «εάν υπάρχουν αυξημένες ανάγκες και υπάρξει επίσημο αίτημα για διευρυμένο ωράριο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα καλύψει την ανάγκη».Αφορμή στάθηκαν αναφορές σε ρεπορτάζ για αυξημένη ζήτηση εκ μέρους πρατηρίων και καταναλωτών για την προμήθεια υγρών καυσίμων, με αποτέλεσμα την Τρίτη να παρατηρούνται προβλήματα τροφοδοσίας και πολύωρες ουρές αναμονής βυτιοφόρων έξω από τα διυλιστήρια, τα οποία δεν προλαβαίνουν να εφοδιαστούν ως τις 7 το βράδυ και, τελικά, να αναγκαστούν να αποχωρήσουν.