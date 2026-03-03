Στουρνάρας στο Reuters: Θα υπάρξει άνοδος πληθωρισμού αν συνεχιστεί ο πόλεμος, η ΕΚΤ πρέπει να δείξει ευελιξία

«Δεν πρέπει να σπεύσουμε να αλλάξουμε οποιαδήποτε παράμετρο της νομισματικής πολιτικής αυτήν τη στιγμή, αλλά να είμαστε σε εγρήγορση και να παρακολουθούμε την κατάσταση με μεγάλη προσοχή», υπογράμμισε ο Γιάννης Στουρνάρας