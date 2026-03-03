Στουρνάρας στο Reuters: Θα υπάρξει άνοδος πληθωρισμού αν συνεχιστεί ο πόλεμος, η ΕΚΤ πρέπει να δείξει ευελιξία
«Δεν πρέπει να σπεύσουμε να αλλάξουμε οποιαδήποτε παράμετρο της νομισματικής πολιτικής αυτήν τη στιγμή, αλλά να είμαστε σε εγρήγορση και να παρακολουθούμε την κατάσταση με μεγάλη προσοχή», υπογράμμισε ο Γιάννης Στουρνάρας
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να διατηρήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές της ως προς τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής, καθώς οι συνέπειες της σύγκρουσης με το Ιράν –συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής αναζωπύρωσης του πληθωρισμού– θα εξαρτηθούν από τη διάρκειά της, δήλωσε σε σημερινή συνέντευξή του στο Reuters, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.
Ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, που επεκτείνεται και σε άλλες χώρες της περιοχής, εκτιμάται ότι ενέχει τον κίνδυνο επιτάχυνσης του πληθωρισμού και επιβάρυνσης της ήδη αναιμικής ευρωπαϊκής ανάπτυξης, μέσω της ανόδου του κόστους της ενέργειας και της διατάραξης της προσφοράς άλλων χημικών προϊόντων.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επισήμανε ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα ενίσχυε τις πληθωριστικές πιέσεις, ωστόσο υπογράμμισε πως είναι ακόμη νωρίς για οριστικά συμπεράσματα.
«Αν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις αύριο, θα υπάρξει αποκλιμάκωση», ανέφερε. «Αν συνεχιστεί, θα υπάρξει ανοδική πίεση στον πληθωρισμό. Δεν αποκλείω κανένα από τα δύο σενάρια. Επομένως, πρέπει να επιδείξουμε ευελιξία».
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «δεν πρόκειται να διαρκέσει χρόνια». Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε αρχικά εκτιμήσει ότι η σύγκρουση θα διαρκούσε τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, έκτοτε όμως επιχείρησε να δικαιολογήσει μια ευρύτερη και ανοιχτής διάρκειας στρατιωτική εμπλοκή.
Προς το παρόν, ωστόσο, ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να τηρήσει στάση αναμονής, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη των γεγονότων.
«Ο αντίκτυπός της στον πληθωρισμό και στην παραγωγή εξαρτάται από τη διάρκεια και το βάθος της ένοπλης σύγκρουσης», σημείωσε.
«Καθώς δεν έχουμε ορατότητα ούτε για τη διάρκεια ούτε για την ένταση και λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές του πληθωρισμού, κατά την άποψή μου δεν πρέπει να σπεύσουμε να αλλάξουμε οποιαδήποτε παράμετρο της νομισματικής πολιτικής αυτήν τη στιγμή, αλλά να είμαστε σε εγρήγορση και να παρακολουθούμε την κατάσταση με μεγάλη προσοχή».
Χαρακτήρισε τη σύγκρουση «ένα ακόμη σοβαρό σοκ από την πλευρά της προσφοράς» για την οικονομία της ευρωζώνης, η οποία έχει ήδη επιβαρυνθεί από το ενεργειακό σοκ που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς και από τους αμερικανικούς εμπορικούς δασμούς το περασμένο έτος.
