Πρώτη στην Ευρώπη η Ελλάδα στις ταχύτητες του 5G Standalone

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ookla, η Ελλάδα κατατάσσεται τέταρτη παγκοσμίως και για δεύτερη συνεχή χρονιά πρώτη στην Ευρώπη ως προς τις ταχύτητες δεδομένων στο 5G Standalone