Tsakos Energy Navigation: Νέα παραγγελία ναυπήγησης δύο LNG carriers αξίας $500 εκατ.
Tsakos Energy Navigation: Νέα παραγγελία ναυπήγησης δύο LNG carriers αξίας $500 εκατ.
Η υπογραφή στο Μέγαρο Μακεδονία επιβεβαιώνει τον πρωτοποριακό ρόλο του ομίλου Τσάκου στην αγορά LNG. Το συνολικό ναυπηγικό πρόγραμμα αφορά πλέον 24 πλοία αξίας $3 δισ.
Σε νέα στρατηγική κίνηση προχώρησε η εισηγμένη στο New York Stock Exchange Tsakos Energy Navigation (TEN). Ο δρ Νίκος Τσάκος υπέγραψε παραγγελία με την κορεατική γιάρδα της Hyundai για τη ναυπήγηση δύο LNG carriers, χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων το καθένα, με options, στο πλαίσιο τελετής που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μακεδονία, έδρα του ομίλου. Η συμφωνία σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του υγροποιημένου φυσικού αερίου, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της TEN να επενδύει σταθερά αλλά επιλεκτικά σε αυτόν τον τομέα.
Όπως τόνισε ο δρ Νίκος Τσάκος, η TEN συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτοπόρων ναυτιλιακών εταιρειών που επένδυσαν στην κατασκευή LNG carrier, παρακολουθώντας από νωρίς την εξέλιξη της συγκεκριμένης αγοράς. Το όνομα του πρώτου νεότευκτου LNG Carrier ήταν «Neo Energy». Υπογράμμισε ότι η εταιρεία διαθέτει το πλεονέκτημα ενός διαφοροποιημένου στόλου, γεγονός που της επιτρέπει να εισέρχεται στον τομέα του LNG όταν οι συνθήκες της αγοράς το δικαιολογούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Neo Energy, το οποίο ναυπηγήθηκε το 2007, απέδωσε ισχυρά εμπορικά αποτελέσματα και πωλήθηκε πριν από δύο χρόνια σε ιδιαίτερα υψηλή τιμή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Όπως τόνισε ο δρ Νίκος Τσάκος, η TEN συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτοπόρων ναυτιλιακών εταιρειών που επένδυσαν στην κατασκευή LNG carrier, παρακολουθώντας από νωρίς την εξέλιξη της συγκεκριμένης αγοράς. Το όνομα του πρώτου νεότευκτου LNG Carrier ήταν «Neo Energy». Υπογράμμισε ότι η εταιρεία διαθέτει το πλεονέκτημα ενός διαφοροποιημένου στόλου, γεγονός που της επιτρέπει να εισέρχεται στον τομέα του LNG όταν οι συνθήκες της αγοράς το δικαιολογούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Neo Energy, το οποίο ναυπηγήθηκε το 2007, απέδωσε ισχυρά εμπορικά αποτελέσματα και πωλήθηκε πριν από δύο χρόνια σε ιδιαίτερα υψηλή τιμή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα