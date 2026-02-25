Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: 2.100 αιτήσεις για ρύθμιση κατατέθηκαν σε τρεις μέρες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
Η ειδική πλατφόρμα για τους δανειολήπτες έχει ανοίξει από τις 19 Φεβρουαρίου - Πώς μπορεί κάποιος να ρυθμίσει το δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Οι πέντε κατηγορίες
Σημαντική ανταπόκριση φαίνεται να έχει η ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο καθώς μέχρι και τώρα από τις 19 Φεβρουαρίου που άνοιξε η πλατφόρμα οι αιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 2.100. Πρόκειται κατ’ αρχήν για αιτήσεις κατηγοριοποίησης των οφειλετών όπου η πλατφόρμα «θα απαντήσει για το κούρεμα που δικαιούνται».
Στις αιτήσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι διμερείς ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες, που μπορούν να ρυθμίσουν χωρίς περιορισμούς περιουσίας και προχωρούν σε διμερείς ρυθμίσεις με τις τράπεζες ή τους servicers.
Οι τελευταίοι απολαμβάνουν το μικρότερο κούρεμα στην ισοτιμία με το ελβετικό φράγκο δηλαδή 15%. Η ρύθμιση στοχεύει στη μετατροπή ενός δανείου με συναλλαγματικό κίνδυνο σε σταθερή ισοτιμία και προβλέψιμη υποχρέωση σε ευρώ, με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τον δανειολήπτη.
Η σταθερότητα αυτή φαίνεται να αποτελεί και το μυστικό της ανταπόκρισης.
Ας σημειωθεί πως η πλατφόρμα άνοιξε την περασμένη Πέμπτη και η ουσιαστική της λειτουργία ξεκίνησε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου ενώ μεσολάβησε το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας.
Πρόκειται για μια ρύθμιση, που μπορεί να βγάλει από την εξαιρετικά δύσκολη θέση 50.000 δανειολήπτες μαζί με τους εγγυητές τους. Περίπου 37.000 δάνεια εξακολουθούν να εκκρεμούν και βρίσκονται είτε στα βιβλία των τραπεζών είτε με servicers (εταιρείες διαχείρισης δανείων).
Από αυτά, περίπου 20.000 είναι στο χαρτοφυλάκιο τραπεζών και περίπου 17.000 θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα (NPL) ή έχουν ενταχθεί σε προγράμματα μείωσης κόστους.
Ο οφειλέτης μπορεί να ρυθμίσει το δάνειο, ώστε να καταστεί εξυπηρετούμενο και στη συνέχεια να αιτηθεί ένταξη στο προνομιακό πρόγραμμα μετατροπής.
Για τα ενήμερα δάνεια ο δανειολήπτης μπορεί να ζητήσει μετατροπή του δανείου σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία και σταθερό επιτόκιο για όλη την υπόλοιπη διάρκεια.
Τα δάνεια δεν πρέπει να είναι ενταγμένα στο νόμο Κατσέλη.
Στην πρώτη προβλέπεται:
Οι κατηγορίεςΗ ρύθμιση προβλέπει 4 κατηγορίες και τη δυνατότητα απεύθυνσης στον εξωδικαστικό μηχανισμό:
Στην πρώτη προβλέπεται:
• 50% βελτιωμένη ισοτιμία
• Σταθερό επιτόκιο 2,30%
Στην δεύτερη προβλέπεται:
• 30% βελτιωμένη ισοτιμία
• Σταθερό επιτόκιο 2,50%
Στην τρίτη προβλέπεται:
• 20% βελτιωμένη ισοτιμία
• Σταθερό επιτόκιο 2,70%
Στην τέταρτη χωρίς κριτήρια κατηγορία προβλέπεται:
• 15% βελτιωμένη ισοτιμία
• Σταθερό επιτόκιο 2,90%
