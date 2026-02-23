Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς να μην πληρώσουν φόρο οι ιδιοκτήτες για χρήματα που δεν εισέπραξαν



Τα δικαιολογητικά που γίνονται δεκτά

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Η μη πληρωμή ενοικίων από αφερέγγυους μισθωτές αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα για την αγορά ακινήτων και επηρεάζει άμεσα τη διάθεση κατοικιών προς μίσθωση. Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει δυνατότητα αναβολής φορολόγησης για τα ανείσπρακτα μισθώματα, ώστε οι φορολογούμενοι ιδιοκτήτες να μην επιβαρύνονται με φόρο για ποσά που δεν έλαβαν. Η ρύθμιση στηρίζεται στο άρθρο 11 του Ν. 4346/2015 και προβλέπει ότι τα συγκεκριμένα εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, δηλώνονται σε ειδικό κωδικό (41) του Ε2 και μεταφέρονται στο Ε1, ώστε να φορολογηθούν όταν εισπραχθούν.Βασική προϋπόθεση είναι μέχρι την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να έχει αποδειχθεί η μη είσπραξη με δικαστικό έγγραφο, διαφορετικά τα ποσά θεωρούνται εισπραχθέντα και φορολογούνται κανονικά.• Διαταγή πληρωμής• Διαταγή απόδοσης μισθίου• Διαταγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων• Δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων• Αγωγή κατά του μισθωτή για αποβολή ή επιδίκαση μισθωμάτων, συνοδευόμενη από αποδεικτικό επίδοσης (δεν απαιτείται συζήτηση)• Πίνακας αναγγελίας χρεών σε περίπτωση πτώχευσης μισθωτή• Απόφαση αποβολής μαζί με έκθεση αποβολής και υπεύθυνη δήλωση για το διάστημα έως την εκτέλεση1. Εξασφαλίζεται το κατάλληλο δικαστικό έγγραφο.2. Υποβάλλεται πριν από τη δήλωση η δήλωση Ε411 («Δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση/υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας») μέσω της εφαρμογής «Αιτήματα» της ΑΑΔΕ.3. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στη ΔΟΥ μέσω της ίδιας διαδικασίας.