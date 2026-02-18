Ρεκόρ χορηγήσεων από την Τράπεζα Κύπρου – 400 εκατ. ευρώ καθαρή διεθνής πιστωτική επέκταση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζα Κύπρου

Ρεκόρ χορηγήσεων από την Τράπεζα Κύπρου – 400 εκατ. ευρώ καθαρή διεθνής πιστωτική επέκταση

Τι δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πανίκος Νικολάου στους αναλυτές από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Ρεκόρ χορηγήσεων από την Τράπεζα Κύπρου – 400 εκατ. ευρώ καθαρή διεθνής πιστωτική επέκταση
Ειρήνη Σακελλάρη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Για τις 3 Μαρτίου οπότε και θα διεξαχθεί το investor day της Τράπεζας Κύπρου, άφησε η διοίκηση της τράπεζας τις σημαντικές ανακοινώσεις αφού τότε θα παρουσιάσει και το επιχειρησιακό της σχέδιο για την τριετία.

Επομένως αναδιαρθρώσεις κεφαλαίου και επιχειρηματικούς σχεδιασμούς σε εξαγορές συγχωνεύσεις και στοιχεία ενίσχυση των εργασιών θα γίνουν γνωστά τότε όπως σημείωσε ο κ. Πανίκος Νικολάου στους αναλυτές από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της τράπεζας.

Από τα σημαντικά που επεσήμανε η διοίκηση είναι πως σε ό,τι αφορά την έκτακτη φορολόγηση των δραστηριοτήτων του τραπεζικού τομέα, είναι κάτι για το οποίο οι συζητήσεις δεν έχουν ξεκινήσει, ούτε ο σχεδιασμός αλλά και δεν φαίνεται να είναι στις προθέσεις της προεδρίας αλλά και του Υπουργού Οικονομικών.

Διαβάστε αναλυτικά και δείτε σχετικό πίνακα στο newmoney.gr
Ειρήνη Σακελλάρη
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης