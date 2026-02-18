Ρεκόρ χορηγήσεων από την Τράπεζα Κύπρου – 400 εκατ. ευρώ καθαρή διεθνής πιστωτική επέκταση
Ρεκόρ χορηγήσεων από την Τράπεζα Κύπρου – 400 εκατ. ευρώ καθαρή διεθνής πιστωτική επέκταση
Τι δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πανίκος Νικολάου στους αναλυτές από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων
Για τις 3 Μαρτίου οπότε και θα διεξαχθεί το investor day της Τράπεζας Κύπρου, άφησε η διοίκηση της τράπεζας τις σημαντικές ανακοινώσεις αφού τότε θα παρουσιάσει και το επιχειρησιακό της σχέδιο για την τριετία.
Επομένως αναδιαρθρώσεις κεφαλαίου και επιχειρηματικούς σχεδιασμούς σε εξαγορές συγχωνεύσεις και στοιχεία ενίσχυση των εργασιών θα γίνουν γνωστά τότε όπως σημείωσε ο κ. Πανίκος Νικολάου στους αναλυτές από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της τράπεζας.
Από τα σημαντικά που επεσήμανε η διοίκηση είναι πως σε ό,τι αφορά την έκτακτη φορολόγηση των δραστηριοτήτων του τραπεζικού τομέα, είναι κάτι για το οποίο οι συζητήσεις δεν έχουν ξεκινήσει, ούτε ο σχεδιασμός αλλά και δεν φαίνεται να είναι στις προθέσεις της προεδρίας αλλά και του Υπουργού Οικονομικών.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε σχετικό πίνακα στο newmoney.gr
