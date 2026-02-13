Κομισιόν για το δημόσιο χρέος: Μονόδρομος τα πλεονάσματα, τέσσερις παράγοντες που αυξάνουν τους κινδνύνους

Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η θέση της χώρας παραμένει ιδιαίτερη - Oι κίνδυνοι που αποτυπώνει η νέα έκθεση «Debt Sustainability Monitor 2025» της Κομισιόν