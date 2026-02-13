Κομισιόν για το δημόσιο χρέος: Μονόδρομος τα πλεονάσματα, τέσσερις παράγοντες που αυξάνουν τους κινδνύνους
Κομισιόν για το δημόσιο χρέος: Μονόδρομος τα πλεονάσματα, τέσσερις παράγοντες που αυξάνουν τους κινδνύνους
Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η θέση της χώρας παραμένει ιδιαίτερη - Oι κίνδυνοι που αποτυπώνει η νέα έκθεση «Debt Sustainability Monitor 2025» της Κομισιόν
Η Ελλάδα τα πάει καλά (καλύτερα από τις περισσότερες άλλες χώρες τουλάχιστον), οι δυσκολίες όμως μπροστά της αυξάνονται. Η νέα έκθεση «Debt Sustainability Monitor 2025» της Κομισιόν επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας, παρότι έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και μειώνει το δημόσιο χρέος, παραμένει «πρωταθλήτρια κινδύνου» στα επόμενα χρόνια.
Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η θέση της χώρας παραμένει είναι ιδιαίτερη:
Τα καλά νέα είναι ότι τόσο στο παρόν, όσο και στο πολύ μακρινό μέλλον, η χώρα τα πάει καλύτερα. Στη μακροπρόθεσμη προοπτική της (έως το 2070), η Ελλάδα κατατάσσεται στην κατηγορία «Χαμηλού Κινδύνου» (Low Risk), σε καλύτερη μοίρα δηλαδή από Γαλλία, Βέλγιο κλπ.
Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα όμως μαζί και με άλλες 11 χώρες (κυρίως υψηλού χρέους όπως Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία κ.α.), η Ελλάδα χαρακτηρίζεται «Υψηλού Κινδύνου» κυρίως λόγω μεγάλου ύψους χρέους.
Ωστόσο η έκθεση σημειώνει πως το ελληνικό χρέος έχει το πλεονέκτημα ότι βρίσκεται κυρίως στα χέρια επίσημων δανειστών με χαμηλά επιτόκια και μεγάλη διάρκεια ωρίμανσης, κάτι που προστατεύει τη χώρα από αναταράξεις των αγορών.
