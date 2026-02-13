Τέλος στο σίριαλ της Avramar, στους Άραβες της Aqua Bridge ο έλεγχος
Επισημοποιείται άμεσα η συμφωνία, όπως είχε αναφέρει το newmoney - O όμιλος Cooke δεν διαθέτει ιδιοκτησιακά δικαιώματα στην ελληνική εταιρεία
Μετά από πολύμηνες διεργασίες και παρά την προσπάθεια του καναδικού ομίλου Cooke να «διεμβολίσει» τη διαδικασία πώλησης, οι πιστώτριες τράπεζες παραδίδουν τα κλειδιά της Avramar Greece στους Άραβες της Aqua Bridge.
Όπως έγκαιρα έγραψε το newmoney, η συμφωνία για τη μεταβίβαση των μετοχών της μεγαλύτερης εταιρείας υδατοκαλλιέργειας που είχαν ενεχυριαστεί από το σχήμα των πιστωτών με επικεφαλής της Τρ. Πειραιώς θα περάσει στο επενδυτικό fund από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η τελική συμφωνία υπογράφεται άμεσα και οδηγεί σε νέα σελίδα την Avramar Greece που παρότι προ ετών είχε ξανά διασωθεί από τις τράπεζες, βρέθηκε σε νέες περιπέτειες λόγω σοβαρών αστοχιών του τότε μάνατζμεντ.
Η αλλαγή σελίδας γίνεται με φόντο τις προσπάθειες του καναδικού πολυεθνικού ομίλου Cooke να αποκτήσει την Avramar, εκτός όμως της διαγωνιστικής διαδικασίας που πραγματοποίησε η Deloitte για λογαριασμό των πιστωτών. O πολυεθνικός όμιλος που μπήκε καθυστερημένος στην κούρσα για τη διεκδίκηση της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας υδατοκαλλιέργειας, επιχείρησε να ανατρέψει την κατάσταση και κατέθεσε μια όντως ελκυστική προσφορά για να αποκτήσει τον έλεγχό της.
