Moody’s: Διατηρεί σταθερό το outlook της Allwyn – Tα δεδομένα μετά τη συνένωση με τον ΟΠΑΠ
Θετική κρίνει τη σχεδιαζόμενη συγχώνευση ΟΠΑΠ-Allwyn η Moody's - Tο ισχυρό ιστορικό υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων θα επιτρέψει ταχεία βελτίωση των βασικών πιστωτικών δεικτών μετά το '26

Την αξιολόγηση Ba2 για το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο (CFR) της Allwyn, καθώς και την αξιολόγηση πιθανότητας αθέτησης Ba2-PD (PDR) επιβεβαίωσε σήμερα η Moody’s, διατηρώντας παράλληλα σταθερές τις προοπτικές (outlook).

Όπως εξηγεί ο οίκος, η σημερινή ενέργεια έρχεται μετά την πρόθεση της Allwyn να αντλήσει περίπου 460 εκατ. ευρώ επιπλέον δανεισμού, προκειμένου να χρηματοδοτήσει πλήρως τις αντίστοιχες πληρωμές σε μετρητά προς τους μετόχους του ΟΠΑΠ, που άσκησαν δικαιώματα εξόδου, λόγω της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης Allwyn και ΟΠΑΠ.

