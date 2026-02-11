Γεωπολιτικό real estate: Τούρκοι, Ισραηλινοί, Ιρανοί, Λιβανέζοι και Αμερικανοί σπεύδουν για ακίνητα σε Κολωνάκι και Αθηναϊκή Ριβιέρα
Τι δείχνει έρευνα για τον χάρτη της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης χώρας – Πού και γιατί αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα ξένοι αγοραστές – Στα 8,5 δισ. ευρώ οι ξένες επενδύσεις σε αγορές ακινήτων στην Ελλάδα από το 2013 μέσω της Golden Visa
Κατά κύματα συνεχίζεται η απόβαση Ισραηλινών και Τούρκων αγοραστών ακινήτων στην Ελλάδα. Για διάφορους λόγους, οι συγκεκριμένες εθνικότητες αυξάνουν με αμείωτους ρυθμούς την επενδυτική τους δραστηριότητα στην ελληνική αγορά ακινήτων, αξιοποιώντας όλες τις δυνατές ευκαιρίες, είτε το πλαίσιο της Golden Visa, είτε, ακόμα περισσότερο, κινούμενοι και εκτός αυτού. Αγοράζουν ακίνητα σε όλη τη χώρα, ωστόσο επιλέγουν κατά προτεραιότητα, όπως δείχνουν σχετικές έρευνες της αγοράς, την Αττική, πρωτίστως το κέντρο και τα νότια προάστια, και την περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σε μικρή υποχώρηση -εξακολουθώντας πάντως να κυριαρχούν στον χάρτη των ξένων αγοραστών ακινήτων- βρίσκονται οι Κινέζοι επενδυτές, αξιοσημείωτη αύξηση παρουσιάζουν οι Ιρανοί, οι Λιβανέζοι και οι Αμερικανοί αγοραστές, ενώ μειώνονται σε απόλυτους αριθμούς και βέβαια ποσοστιαία οι Ρώσοι.
Όλα αυτά παρά το γεγονός ότι οι νέες αιτήσεις ξένων πολιτών για χορηγήσεις Golden Visa βρίσκονται σε καθοδική τροχιά εδώ και έναν χρόνο, λόγω κυρίως των αυξήσεων που υπήρξαν στο ελάχιστο όριο επένδυσης.
Πάντως, σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία της επιτροπής real estate του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας (ΣΑΕΕ), υπολογίζονται σε 8,5 δισ. ευρώ οι επενδύσεις ξένων αγοραστών σε ελληνικά ακίνητα μέσω της Χρυσής Βίζας από την έναρξη του προγράμματος το 2013 έως τον Ιούλιο του 2023, ενώ, με βάση τις αιτήσεις που παραμένουν εκκρεμείς έκτοτε -ήδη χιλιάδες έχουν τακτοποιηθεί-, το συνολικό ποσό αναμένεται να ξεπεράσει τα 12 δισ. ευρώ.
Οι ξένοι αγοραστές ακινήτων κινούνται πλέον ανεξαρτήτως αυτών των αλλαγών. Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη ειδική έρευνα του κορυφαίου κτηματομεσιτικού δικτύου REMAX Ελλάς για τα κριτήρια επιλογής των αγορών τους, κατά τη διάρκεια του 2025 μόλις το 8% εξ αυτών ενέταξε την απόκτηση της Golden Visa ως το κύριο κίνητρο για την αγορά κατοικίας. Υποδηλώνοντας ότι πλέον η Χρυσή Βίζα δεν αποτελεί τον κύριο μοχλό της ζήτησης από το εξωτερικό.
Συγχρόνως, η πρόσφατη ετήσια έρευνα της ίδιας εταιρείας, που βασίστηκε σε στοιχεία αγοραπωλησιών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω του πανελλαδικού δικτύου της με 88 γραφεία και 1.200 συμβούλους, αποτυπώνει με ακρίβεια τη χώρα προέλευσης των αγοραστών, το ηλικιακό προφίλ και άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά της επενδυτικής τακτικής τους.
Βάσει αυτής, προκύπτει η κυριαρχία των Ισραηλινών αγοραστών στην Αττική, τους οποίους ακολουθούν κατά πόδας Τούρκοι και Λιβανέζοι, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Κινέζοι και οι Ουκρανοί επενδυτές. Οι Ισραηλινοί κυριαρχούν και στην αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης, ακολουθούμενοι από τους Βούλγαρους, τους Γερμανούς, τους Τούρκους και τους Αλβανούς.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα η πλειονότητα των ξένων αγοραστών ακινήτων είναι Γερμανοί και έπονται επενδυτές από τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, το Ισραήλ και την Τουρκία.
Από ηλικιακής πλευράς, το 40% των αγοραστών είναι μεταξύ 41-50 ετών, το 27% μεταξύ 51-60 ετών, το 16% άνω των 61 και το 14% μεταξύ 31-40 ετών. Κάτω των 30 ετών είναι μόλις το 3%.
Επιπλέον, το 57% των αγοραστών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα μας, το 18% δηλώνει θετικό σε μια τέτοια προοπτική και το 25% ότι δεν σχεδιάζει μόνιμη μετακόμιση στην Ελλάδα. Παράλληλα, το 90% χρησιμοποίησε δικά του κεφάλαια για την απόκτηση του ελληνικού ακινήτου, στοιχείο που διευκόλυνε την ταχύτερη ολοκλήρωση της συναλλαγής. Μόλις το 10% προσέφυγε σε δανεισμό.
Από την άλλη, βασικό κίνητρο αγοράς για τους ξένους επενδυτές αποτελεί η χρήση του ακινήτου ως δεύτερης ή εξοχικής κατοικίας (52%). Το 30% το προορίζει για επενδυτική χρήση (εκμίσθωση ή μεταπώληση), ενώ μόνο το 10% ως πρώτη κατοικία. Οι αγορές τους αφορούν κυρίως διαμερίσματα (38%), μονοκατοικίες (27%) και μεζονέτες (20%). Μόνο το 9% αγοράζει οικόπεδα και ελάχιστοι επαγγελματικά ακίνητα (3%) και αγροτεμάχια (3%).
Η συντριπτική πλειονότητα των ξένων αγοραστών (78%) επέλεξε μεταχειρισμένα οικιστικά ακίνητα, ενώ το 20% νεόδμητα και μόλις το 2% ανακαινισμένα. Κύρια επιλογή τους τα οικιστικά ακίνητα μεταξύ 61-100 τ.μ. (75%), είτε για επενδυτικές ανάγκες είτε για ιδιοκατοίκηση. Επίσης, το 10% στράφηκε σε ακίνητα εμβαδού έως 60 τ.μ., ίδιο ποσοστό ενδιαφέρθηκε για ακίνητα 101 τ.μ.-150 τ.μ., ενώ μόνο το 5% επέλεξε μεγαλύτερα.
Το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών σε σχέση με την αξία του ακινήτου κινήθηκε μεταξύ 100.001-200.000 ευρώ (47%). Ακολούθησαν τα ακίνητα με τιμές 200.001-300.000 ευρώ (27%), 50.001-100.000 ευρώ (17%), ενώ ποσοστό 3% των αγοραστών επέλεξε ακίνητα έως 50.000 ευρώ, μεταξύ 300.001-500.000 και μεταξύ 500.001-1.000.000 ευρώ.
Ο χάρτης της REMAX Ελλάς επιβεβαιώνεται και από την πλειονότητα των παραγόντων της αγοράς. Το κέντρο της Αθήνας, ιδίως το Κολωνάκι, αλλά και το παραλιακό τόξο, η Αθηναϊκή Ριβιέρα, προτιμώνται από υψηλού οικονομικού και κοινωνικού προφίλ αγοραστές. Πρωταγωνιστική θέση έχουν πολλοί Ισραηλινοί.
Πρωταρχικό κίνητρο για τις κινήσεις τους είναι το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν την κάθε αγορά ακινήτου ως επενδυτική ευκαιρία. Αγοράζουν για να κερδίσουν από την απόδοση του ακινήτου. Το έδειξαν με τον πιο ηχηρό τρόπο όταν άρχισαν να επενδύουν σε ελληνικά ακίνητα εν μέσω της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, με μεγάλες εταιρείες real estate και ξενοδοχειακές αλυσίδες να παίρνουν θέση στον ελληνικό χάρτη, ενώ παράλληλα γίνονταν μικρότερης κλίμακας αγορές σπιτιών από πολλούς μεμονωμένους ιδιώτες και οικογένειες για να τα χρησιμοποιήσουν ως δική τους κατοικία ή για να τα εκμεταλλευτούν εμπορικά.
Ήδη από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας οι ελκυστικές τιμές πώλησης των ελληνικών ακινήτων και οι ισχυρές προοπτικές της βραχυχρόνιας μίσθωσης και του τουρισμού είχαν αποτέλεσμα την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων όχι μόνο από μεμονωμένους ιδιώτες, αλλά και από θεσμικούς επενδυτές από το Ισραήλ, όπως μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι και επενδυτικά funds.
Αδιαμφισβήτητα, πολλαπλασιάζονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 και τη φρικιαστική επίθεση της Χαμάς, οι Ισραηλινοί που βλέπουν τη χώρα μας ως ένα ιδανικό μελλοντικό πρώτο σπίτι τους, έστω έναν τόπο-ασφαλές καταφύγιο για μια δεύτερη κατοικία τους στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Άλλωστε, το κλίμα ανασφάλειας στην καθημερινότητα των απλών πολιτών στο Ισραήλ δεν υποχωρεί, παρά την επίτευξη εκεχειρίας. Περσινό δημοσίευμα της έγκριτης γαλλικής εφημερίδας «La Croix» ανέφερε ότι περίπου 10.000 από τους 80.000 Ισραηλινούς που εγκατέλειψαν τη χώρα τους τα τελευταία δυόμισι χρόνια επέλεξαν την Ελλάδα ως νέο τους προορισμό. Πέραν της ασφάλειας, ελκυστικά στοιχεία για την επιλογή τους θεωρούνται το παρόμοιο κλίμα των δύο χωρών, το χαμηλότερο κόστος ζωής κατά 25%-30% στην Ελλάδα, οι διευκολύνεις στις θεωρήσεις εισόδου, το γενικότερο εξαιρετικό συμμαχικό κλίμα στις διμερείς σχέσεις, οι πολιτισμικές ομοιότητες (μεσογειακό φαγητό, ισχυρές οικογενειακές αξίες), η μικρή απόσταση, άρα σύντομη πτήση, μεταξύ Ισραήλ - Ελλάδας, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και η διευκόλυνση των μετακινήσεων εντός της Ε.Ε.
Τα δεδομένα της Golden Visa περιέχουν ένα μόνο τμήμα της προτίμησης ή και μετακίνησης των Ισραηλινών στην Ελλάδα για την αγορά ακινήτου. Βάσει αυτών, πάντως, οι Ισραηλινοί με κάρτα διαμονής στην Ελλάδα υπερδιπλασιάστηκαν το 2025. Το 2024 ανέρχονταν, μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους, σε 661, ενώ το 2025 αυξήθηκαν σε 1.355. Η αύξηση είναι της τάξης του 105%. Υπόψη ότι οι ροές κεφαλαίων από το Ισραήλ προς την Ελλάδα, που παρακολουθεί η Τράπεζα της Ελλάδος, αυξήθηκαν το 2024 κατά 46,5%, φτάνοντας στα 129 εκατ. ευρώ, κάτι που εκτιμάται ότι διατηρήθηκε και κατά το 2025. Επιπλέον, μόνο το 18% των Ισραηλινών αγοραστών ελληνικών ακινήτων αναφέρει τα οφέλη της βίζας ως κύριο κίνητρο.
Τον χάρτη της REMAX επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι οι Ισραηλινοί. Κατά την ισραηλινή εταιρεία Noland Design Studio, η Αθήνα κυριαρχεί αντιπροσωπεύοντας περίπου το 68% όλων των ισραηλινών αγορών ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς προσφέρει εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες τόσο στο κέντρο (Εξάρχεια, Κυψέλη, Κουκάκι, Μεταξουργείο, Κολωνάκι) όσο και στη Γλυφάδα και τη Βούλα, που προσελκύουν πολυτελείς αναπτύξεις.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εταιρεία, κυρίως νέα ζευγάρια αλλά και οικογένειες συνταξιούχων αναζητούν ακίνητα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη -με την οποία άλλωστε υπάρχει και ξεχωριστή συναισθηματική σύνδεση- προκειμένου να αποκτήσουν σπίτι σε μια πόλη που μπορούν να την αισθανθούν τόσο οικεία ως δεύτερη πατρίδα τους. Ακόμη, τα νησιά όπως η Κρήτη, η Ρόδος και η Κέρκυρα είναι κατάλληλα για Ισραηλινούς εργαζομένους εξ αποστάσεως που αναζητούν υψηλή και κυρίως ειρηνική ποιότητα ζωής σε ένα δικό τους σπίτι.
Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά ακινήτων δίνουν και οι Τούρκοι, με αυξανόμενη μάλιστα ένταση. Ο λόγος για τον οποίο ολοένα περισσότεροι ευκατάστατοι Τούρκοι επενδύουν σε αγορές ακινήτων σε ξένες χώρες προφανώς και απορρέει από την ανάγκη να θωρακίσουν τα χρήματά τους από την αιμορραγία του τρομακτικού πληθωρισμού που καταδυναστεύει την οικονομία και τα εισοδήματα στη γείτονα. Και σίγουρα, έρχεται να προστεθεί στο γενικότερο κλίμα αστάθειας και αβεβαιότητας που μαστίζει τη χώρα. Το κλίμα αυτό επιβεβαιώνει σε πρόσφατη ανάλυσή της η βρετανική εταιρεία επενδυτικής μετανάστευσης Astons: «Η πολιτική και κοινωνική αναταραχή στην Τουρκία είναι ο σημαντικότερος λόγος για την αυξανόμενη ζήτηση για προγράμματα Χρυσής Βίζας στο εξωτερικό. Το έχουμε δει και στις ΗΠΑ, όταν μετά τη νίκη Τραμπ, πολλοί Αμερικανοί αναζήτησαν καταφύγιο σε άλλες περιοχές του κόσμου».
Η τάση αυτή είναι διάχυτη. Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας έδειξαν για το ενδεκάμηνο του 2025 ότι οι επενδύσεις των Τούρκων σε ακίνητα του εξωτερικού ανήλθαν σε 2,4 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση 26% σε ετήσια βάση. Με βάση δε τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), το 2024 επενδύθηκαν 292 εκατ. ευρώ από Τούρκους πολίτες για την απόκτηση ακινήτων στη χώρα μας, σημειώνοντας αύξηση 174% σε σχέση με το 2023 και 380% έναντι του 2022.
Με βάση τον δείκτη των αγορών μέσω Golden Visa, τον Δεκέμβριο του 2025 οι Τούρκοι εκπροσωπούσαν το 15,9% (3.291 άτομα) του συνόλου των ξένων επενδυτών που διαθέτουν μόνιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα, κατέχοντας τη δεύτερη θέση, πίσω από τους «ασυναγώνιστους» Κινέζους, και σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση 62,24% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, όταν βρίσκονταν στην ίδια θέση, αλλά με ποσοστό 9,8% (1.268 άτομα) ανάμεσα στο σύνολο των ξένων αγοραστών. Σε απόλυτα μεγέθη, η αύξηση των Τούρκων μόνιμων επενδυτών είναι της τάξης του 265,5%. Αν μάλιστα συμπεριληφθούν και τα μέλη των οικογενειών τους, οι αριθμοί δείχνουν για τον Δεκέμβριο του 2025 11.448 άτομα έναντι 4.705 έναν χρόνο νωρίτερα, με αύξηση 142,5%.
Επιπλέον, ο πρόεδρος της Ένωσης Εξαγωγέων Υπηρεσιών Ακινήτων, Μπαϊράμ Τεκτσέ, μιλώντας στο Anadolu τόνισε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ελλάδα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των τουρκικών επενδύσεων σε ακίνητα στο εξωτερικό και ακολουθούν οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι ειδικοί της αγοράς σκιαγραφώντας το προφίλ των Τούρκων αγοραστών οικιστικών ακινήτων στη χώρα μας αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου, φιλελεύθερων αντιλήψεων, μεσαίων ή ανώτερων εισοδημάτων, με προέλευση από τη Δυτική Τουρκία, τις παράλιες μικρασιατικές πόλεις και την Κωνσταντινούπολη. Από επιχειρηματίες, επαγγελματίες και υψηλόβαθμα εταιρικά στελέχη μέχρι υψηλών απολαβών συνταξιούχους. Απεναντίας, οι πιο συντηρητικοί, από θρησκευτικής πλευράς, Τούρκοι επιλέγουν το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και την Ντόχα.
Οι Τούρκοι επενδυτές προτιμούν κυρίως την αγορά της Αττικής, από το Κολωνάκι μέχρι και τα νότια προάστια, έχοντας πολλοί την επιδίωξη απόκτησης της Golden Visa και κοινό στόχο είτε την ιδιοκατοίκηση είτε την ενοικίαση. Δευτερευόντως, ενδιαφέρονται για τις αγορές της Θεσσαλονίκης και κάποιων μεγάλων νησιών. Αρκετοί αναζητούν εξοχικά στα νησιά, κυρίως σε Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο, Κρήτη, αλλά και Θάσο, με τους ίδιους στόχους.
Όλα αυτά δεν έχουν σχέση με τα όσα συμβαίνουν με αγορές ακινήτων από Τούρκους πολίτες, αλλά μέσω εταιρειών με έδρα στη Βουλγαρία σε ζώνες γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, όπως ο Εβρος και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Για αγορές ακινήτων από ξένα φυσικά πρόσωπα σε αυτές τις περιοχές απαιτούνται ειδικές εγκρίσεις. Για τα φαινόμενα παράκαμψης που ενδεχομένως επιχειρούνται με τη σύσταση εταιρειών από Τούρκους υπηκόους σε ευρωπαϊκό έδαφος έχει ήδη προαναγγελθεί από την κυβέρνηση επικαιροποίηση και αυστηροποίηση του συγκεκριμένου καθεστώτος.
Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κινητικότητα των Αμερικανών αγοραστών ακινήτων στη χώρα μας. Σε επίπεδο Golden Visa κινούνται ανοδικά, με 578 μόνιμες άδειες διαμονής που αφορούν 1.611 άτομα οικογενειών. Αυτές αφορούν κυρίως επενδυτές σε μεγάλα και ακριβά ακίνητα, παραθαλάσσια σε διάφορα σημεία της χώρας, καθώς και στο κέντρο, στα βόρεια και τα νότια προάστια της Αθήνας. Προτιμούν πολυτελή διαμερίσματα ή βίλες με θέα στη θάλασσα, ακίνητα με ιστορική - πολιτιστική αξία, καθώς και εξοχικά σε νησιά όπως σε Ρόδο, Κρήτη, Μύκονο, Σαντορίνη και Κέρκυρα.
Ένας άλλος όμως κρίσιμος παράγοντας αφορά τις αμερικανικές αγορές εκτός Golden Visa. Πρόκειται, πρωτίστως, για ένα κύμα Αμερικανών συνταξιούχων, με πρώτους τους Ελληνοαμερικανούς ομογενείς, που αγοράζουν μικρότερα ακίνητα στην Ελλάδα αξιοποιώντας ειδικές δυνατότητες, όπως το πρόγραμμα Οικονομικά Ανεξάρτητου Ατόμου (Financial Independence Permit - FIP), το οποίο αφορά οικονομικά ανεξάρτητα άτομα από χώρες εκτός Ε.Ε., όπως συνταξιούχους, που θέλουν να διαμείνουν στη χώρα μας. Τη διετούς ισχύος και εν συνεχεία ανανεούμενη άδεια FIP αποκτούν όσοι διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα διαβίωσης, χωρίς να χρειάζεται να εργαστούν στην Ελλάδα και παραμένοντας υποχρεωτικά στη χώρα 183 ημέρες ετησίως.
Ηδη, βάσει των στοιχείων της «λευκής βίβλου» της Get Golden Visa, 13.251 Αμερικανοί πολίτες λαμβάνουν συνταξιοδοτικά επιδόματα των ΗΠΑ σε διευθύνσεις στην Ελλάδα, ενώ ο οργανισμός φορολογικών και συνταξιοδοτικών υπηρεσιών taxesforexpats.com με έδρα στη Νέα Υόρκη ανέφερε σε report του περασμένου Ιουνίου ότι περισσότεροι από 6.000 έχουν ήδη μετεγκατασταθεί στην Ελλάδα έχοντας πλέον μόνιμη κατοικία.
Ως κίνητρα για την αγορά ακινήτων από Αμερικανούς στην Ελλάδα με σκοπό την εγκατάσταση αναφέρονται η μεγάλη διαφορά στο κόστος ζωής, το ήπιο ελληνικό μεσογειακό κλίμα, οι χαλαρότεροι ρυθμοί ζωής, αλλά και ειδικότερα τα ικανοποιητικά φορολογικά κίνητρα για τους ξένους συνταξιούχους.
Οι διάφορες εταιρείες real estate που απευθύνονται σε Αμερικανούς συνταξιούχους τούς υποδεικνύουν αγορές σε διάφορα σημεία της Ελλάδας: από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα χωριά του Πηλίου, τα Ζαγοροχώρια, την Πελοπόννησο και από τα νησιά-τουριστικά θέρετρα όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα κ.ά. μέχρι πολύ μικρότερα όπως η Σύμη, η Χάλκη κ.ά.
Από τις άλλες χώρες προέλευσης των επενδυτών στο ελληνικό real estate, ασφαλώς, ξεχωρίζουν οι σοβαρού εισοδήματος Ιρανοί, που «επιμένουν ελληνικά» τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της γενικότερης προσφυγής τους σε επενδύσεις στο εξωτερικό, με την ελπίδα και της μετεγκατάστασης, προφανώς λόγω της έκρυθμης κοινωνικής και οικονομικής εσωτερικής κατάστασης και της εντεινόμενης απειλής πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.
Τον περσινό Δεκέμβριο οι επενδυτές από το Ιράν ήταν η τέταρτη πολυπληθέστερη ομάδα ξένων αγοραστών ακινήτων έχοντας λάβει 816 μόνιμες άδειες Golden Visa, καθώς και 223 ανανεώσεις/επανεκδόσεις με 1.902 επιπλέον μέλη των οικογενειών τους. Οι Κινέζοι παραμένουν στην πρώτη θέση με 9.926 αρχικές άδειες και μερίδιο 47,9%, συν 4.607 ανανεώσεις/επανεκδόσεις και 26.874 μέλη των οικογενειών τους. Στην τρίτη θέση κινούνται σταθερά οι Λιβανέζοι (994 αρχικές χορηγήσεις, 182 ανανεώσεις/επανεκδόσεις και 2.648 μέλη οικογενειών), ενώ σε σταθερή πτωτική πορεία βρίσκονται οι Ρώσοι.
Το τέλος του 2025 βρήκε 79.056 ξένους πολίτες με ισχύουσες άδειες διαμονής ξένου επενδυτή στη χώρα μας, έναντι 48.049 το ίδιο διάστημα το 2024. Γεγονός που δείχνει τη δυναμική που διατήρησε και πέρυσι η Golden Visa, κυρίως όμως αυτό οφείλεται στη διεκπεραίωση αιτημάτων για μόνιμες άδειες που είχαν υποβληθεί παλαιότερα.
Με τη μεταβολή του καθεστώτος σημειώθηκε σαφής κάμψη στην υποβολή νέων αιτημάτων. Από 1.262 αιτήματα αρχικής χορήγησης και 369 ανανέωσης που υποβλήθηκαν το Δεκέμβριο του 2024 μειώθηκαν σταδιακά σε 362 και 104 αντίστοιχα.
Ενα άλλο στοιχείο που έχει τη δική του σημασία είναι ότι από τις 11.553 εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση Golden Visa το 52,4% προέρχεται από την Κίνα, το 17,9% από την Τουρκία και το 4,9% από το Ισραήλ.
Μετά και τις τελευταίες αλλαγές στο πλαίσιο της ελληνικής Golden Visa, η χορήγηση άδειας διαμονής με την αγορά ακινήτου προβλέπει ελάχιστο ύψος επένδυσης 800.000 ευρώ για ακίνητα στην Αττική, στον Δήμο Θεσσαλονίκης και σε νησιά άνω των 3.100 κατοίκων. Παράλληλα, το ακίνητο οφείλει να είναι ελάχιστης επιφάνειας 120 τ.μ. Στην υπόλοιπη χώρα το ελάχιστο ύψος διαμορφώνεται στις 400.000 ευρώ (πριν ήταν 250.000 ευρώ). Επίσης, εφόσον η κατοικία που αγοράζεται προέρχεται από αλλαγή χρήσης, π.χ. από βιομηχανικό κτίριο, αποθήκη, γραφείο κ.λπ., τότε η ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση μειώνεται στις 250.000 ευρώ, με τη συνοδό απαγόρευση αξιοποίησής της μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Ο χάρτης της αγοράς
Οι ξένοι αγοραστές ακινήτων κινούνται πλέον ανεξαρτήτως αυτών των αλλαγών. Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη ειδική έρευνα του κορυφαίου κτηματομεσιτικού δικτύου REMAX Ελλάς για τα κριτήρια επιλογής των αγορών τους, κατά τη διάρκεια του 2025 μόλις το 8% εξ αυτών ενέταξε την απόκτηση της Golden Visa ως το κύριο κίνητρο για την αγορά κατοικίας. Υποδηλώνοντας ότι πλέον η Χρυσή Βίζα δεν αποτελεί τον κύριο μοχλό της ζήτησης από το εξωτερικό.
Συγχρόνως, η πρόσφατη ετήσια έρευνα της ίδιας εταιρείας, που βασίστηκε σε στοιχεία αγοραπωλησιών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω του πανελλαδικού δικτύου της με 88 γραφεία και 1.200 συμβούλους, αποτυπώνει με ακρίβεια τη χώρα προέλευσης των αγοραστών, το ηλικιακό προφίλ και άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά της επενδυτικής τακτικής τους.
Βάσει αυτής, προκύπτει η κυριαρχία των Ισραηλινών αγοραστών στην Αττική, τους οποίους ακολουθούν κατά πόδας Τούρκοι και Λιβανέζοι, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Κινέζοι και οι Ουκρανοί επενδυτές. Οι Ισραηλινοί κυριαρχούν και στην αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης, ακολουθούμενοι από τους Βούλγαρους, τους Γερμανούς, τους Τούρκους και τους Αλβανούς.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα η πλειονότητα των ξένων αγοραστών ακινήτων είναι Γερμανοί και έπονται επενδυτές από τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, το Ισραήλ και την Τουρκία.
Οι ηλικίες, τα κίνητρα και οι προτιμήσεις
Από ηλικιακής πλευράς, το 40% των αγοραστών είναι μεταξύ 41-50 ετών, το 27% μεταξύ 51-60 ετών, το 16% άνω των 61 και το 14% μεταξύ 31-40 ετών. Κάτω των 30 ετών είναι μόλις το 3%.
Επιπλέον, το 57% των αγοραστών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα μας, το 18% δηλώνει θετικό σε μια τέτοια προοπτική και το 25% ότι δεν σχεδιάζει μόνιμη μετακόμιση στην Ελλάδα. Παράλληλα, το 90% χρησιμοποίησε δικά του κεφάλαια για την απόκτηση του ελληνικού ακινήτου, στοιχείο που διευκόλυνε την ταχύτερη ολοκλήρωση της συναλλαγής. Μόλις το 10% προσέφυγε σε δανεισμό.
Από την άλλη, βασικό κίνητρο αγοράς για τους ξένους επενδυτές αποτελεί η χρήση του ακινήτου ως δεύτερης ή εξοχικής κατοικίας (52%). Το 30% το προορίζει για επενδυτική χρήση (εκμίσθωση ή μεταπώληση), ενώ μόνο το 10% ως πρώτη κατοικία. Οι αγορές τους αφορούν κυρίως διαμερίσματα (38%), μονοκατοικίες (27%) και μεζονέτες (20%). Μόνο το 9% αγοράζει οικόπεδα και ελάχιστοι επαγγελματικά ακίνητα (3%) και αγροτεμάχια (3%).
Η συντριπτική πλειονότητα των ξένων αγοραστών (78%) επέλεξε μεταχειρισμένα οικιστικά ακίνητα, ενώ το 20% νεόδμητα και μόλις το 2% ανακαινισμένα. Κύρια επιλογή τους τα οικιστικά ακίνητα μεταξύ 61-100 τ.μ. (75%), είτε για επενδυτικές ανάγκες είτε για ιδιοκατοίκηση. Επίσης, το 10% στράφηκε σε ακίνητα εμβαδού έως 60 τ.μ., ίδιο ποσοστό ενδιαφέρθηκε για ακίνητα 101 τ.μ.-150 τ.μ., ενώ μόνο το 5% επέλεξε μεγαλύτερα.
Το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών σε σχέση με την αξία του ακινήτου κινήθηκε μεταξύ 100.001-200.000 ευρώ (47%). Ακολούθησαν τα ακίνητα με τιμές 200.001-300.000 ευρώ (27%), 50.001-100.000 ευρώ (17%), ενώ ποσοστό 3% των αγοραστών επέλεξε ακίνητα έως 50.000 ευρώ, μεταξύ 300.001-500.000 και μεταξύ 500.001-1.000.000 ευρώ.
Οι Ισραηλινοί
Ο χάρτης της REMAX Ελλάς επιβεβαιώνεται και από την πλειονότητα των παραγόντων της αγοράς. Το κέντρο της Αθήνας, ιδίως το Κολωνάκι, αλλά και το παραλιακό τόξο, η Αθηναϊκή Ριβιέρα, προτιμώνται από υψηλού οικονομικού και κοινωνικού προφίλ αγοραστές. Πρωταγωνιστική θέση έχουν πολλοί Ισραηλινοί.
Πρωταρχικό κίνητρο για τις κινήσεις τους είναι το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν την κάθε αγορά ακινήτου ως επενδυτική ευκαιρία. Αγοράζουν για να κερδίσουν από την απόδοση του ακινήτου. Το έδειξαν με τον πιο ηχηρό τρόπο όταν άρχισαν να επενδύουν σε ελληνικά ακίνητα εν μέσω της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, με μεγάλες εταιρείες real estate και ξενοδοχειακές αλυσίδες να παίρνουν θέση στον ελληνικό χάρτη, ενώ παράλληλα γίνονταν μικρότερης κλίμακας αγορές σπιτιών από πολλούς μεμονωμένους ιδιώτες και οικογένειες για να τα χρησιμοποιήσουν ως δική τους κατοικία ή για να τα εκμεταλλευτούν εμπορικά.
Ήδη από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας οι ελκυστικές τιμές πώλησης των ελληνικών ακινήτων και οι ισχυρές προοπτικές της βραχυχρόνιας μίσθωσης και του τουρισμού είχαν αποτέλεσμα την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων όχι μόνο από μεμονωμένους ιδιώτες, αλλά και από θεσμικούς επενδυτές από το Ισραήλ, όπως μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι και επενδυτικά funds.
Αδιαμφισβήτητα, πολλαπλασιάζονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 και τη φρικιαστική επίθεση της Χαμάς, οι Ισραηλινοί που βλέπουν τη χώρα μας ως ένα ιδανικό μελλοντικό πρώτο σπίτι τους, έστω έναν τόπο-ασφαλές καταφύγιο για μια δεύτερη κατοικία τους στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Άλλωστε, το κλίμα ανασφάλειας στην καθημερινότητα των απλών πολιτών στο Ισραήλ δεν υποχωρεί, παρά την επίτευξη εκεχειρίας. Περσινό δημοσίευμα της έγκριτης γαλλικής εφημερίδας «La Croix» ανέφερε ότι περίπου 10.000 από τους 80.000 Ισραηλινούς που εγκατέλειψαν τη χώρα τους τα τελευταία δυόμισι χρόνια επέλεξαν την Ελλάδα ως νέο τους προορισμό. Πέραν της ασφάλειας, ελκυστικά στοιχεία για την επιλογή τους θεωρούνται το παρόμοιο κλίμα των δύο χωρών, το χαμηλότερο κόστος ζωής κατά 25%-30% στην Ελλάδα, οι διευκολύνεις στις θεωρήσεις εισόδου, το γενικότερο εξαιρετικό συμμαχικό κλίμα στις διμερείς σχέσεις, οι πολιτισμικές ομοιότητες (μεσογειακό φαγητό, ισχυρές οικογενειακές αξίες), η μικρή απόσταση, άρα σύντομη πτήση, μεταξύ Ισραήλ - Ελλάδας, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και η διευκόλυνση των μετακινήσεων εντός της Ε.Ε.
Τα δεδομένα της Golden Visa περιέχουν ένα μόνο τμήμα της προτίμησης ή και μετακίνησης των Ισραηλινών στην Ελλάδα για την αγορά ακινήτου. Βάσει αυτών, πάντως, οι Ισραηλινοί με κάρτα διαμονής στην Ελλάδα υπερδιπλασιάστηκαν το 2025. Το 2024 ανέρχονταν, μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους, σε 661, ενώ το 2025 αυξήθηκαν σε 1.355. Η αύξηση είναι της τάξης του 105%. Υπόψη ότι οι ροές κεφαλαίων από το Ισραήλ προς την Ελλάδα, που παρακολουθεί η Τράπεζα της Ελλάδος, αυξήθηκαν το 2024 κατά 46,5%, φτάνοντας στα 129 εκατ. ευρώ, κάτι που εκτιμάται ότι διατηρήθηκε και κατά το 2025. Επιπλέον, μόνο το 18% των Ισραηλινών αγοραστών ελληνικών ακινήτων αναφέρει τα οφέλη της βίζας ως κύριο κίνητρο.
Τον χάρτη της REMAX επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι οι Ισραηλινοί. Κατά την ισραηλινή εταιρεία Noland Design Studio, η Αθήνα κυριαρχεί αντιπροσωπεύοντας περίπου το 68% όλων των ισραηλινών αγορών ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς προσφέρει εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες τόσο στο κέντρο (Εξάρχεια, Κυψέλη, Κουκάκι, Μεταξουργείο, Κολωνάκι) όσο και στη Γλυφάδα και τη Βούλα, που προσελκύουν πολυτελείς αναπτύξεις.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εταιρεία, κυρίως νέα ζευγάρια αλλά και οικογένειες συνταξιούχων αναζητούν ακίνητα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη -με την οποία άλλωστε υπάρχει και ξεχωριστή συναισθηματική σύνδεση- προκειμένου να αποκτήσουν σπίτι σε μια πόλη που μπορούν να την αισθανθούν τόσο οικεία ως δεύτερη πατρίδα τους. Ακόμη, τα νησιά όπως η Κρήτη, η Ρόδος και η Κέρκυρα είναι κατάλληλα για Ισραηλινούς εργαζομένους εξ αποστάσεως που αναζητούν υψηλή και κυρίως ειρηνική ποιότητα ζωής σε ένα δικό τους σπίτι.
Οι Τούρκοι
Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά ακινήτων δίνουν και οι Τούρκοι, με αυξανόμενη μάλιστα ένταση. Ο λόγος για τον οποίο ολοένα περισσότεροι ευκατάστατοι Τούρκοι επενδύουν σε αγορές ακινήτων σε ξένες χώρες προφανώς και απορρέει από την ανάγκη να θωρακίσουν τα χρήματά τους από την αιμορραγία του τρομακτικού πληθωρισμού που καταδυναστεύει την οικονομία και τα εισοδήματα στη γείτονα. Και σίγουρα, έρχεται να προστεθεί στο γενικότερο κλίμα αστάθειας και αβεβαιότητας που μαστίζει τη χώρα. Το κλίμα αυτό επιβεβαιώνει σε πρόσφατη ανάλυσή της η βρετανική εταιρεία επενδυτικής μετανάστευσης Astons: «Η πολιτική και κοινωνική αναταραχή στην Τουρκία είναι ο σημαντικότερος λόγος για την αυξανόμενη ζήτηση για προγράμματα Χρυσής Βίζας στο εξωτερικό. Το έχουμε δει και στις ΗΠΑ, όταν μετά τη νίκη Τραμπ, πολλοί Αμερικανοί αναζήτησαν καταφύγιο σε άλλες περιοχές του κόσμου».
Η τάση αυτή είναι διάχυτη. Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας έδειξαν για το ενδεκάμηνο του 2025 ότι οι επενδύσεις των Τούρκων σε ακίνητα του εξωτερικού ανήλθαν σε 2,4 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση 26% σε ετήσια βάση. Με βάση δε τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), το 2024 επενδύθηκαν 292 εκατ. ευρώ από Τούρκους πολίτες για την απόκτηση ακινήτων στη χώρα μας, σημειώνοντας αύξηση 174% σε σχέση με το 2023 και 380% έναντι του 2022.
Με βάση τον δείκτη των αγορών μέσω Golden Visa, τον Δεκέμβριο του 2025 οι Τούρκοι εκπροσωπούσαν το 15,9% (3.291 άτομα) του συνόλου των ξένων επενδυτών που διαθέτουν μόνιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα, κατέχοντας τη δεύτερη θέση, πίσω από τους «ασυναγώνιστους» Κινέζους, και σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση 62,24% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, όταν βρίσκονταν στην ίδια θέση, αλλά με ποσοστό 9,8% (1.268 άτομα) ανάμεσα στο σύνολο των ξένων αγοραστών. Σε απόλυτα μεγέθη, η αύξηση των Τούρκων μόνιμων επενδυτών είναι της τάξης του 265,5%. Αν μάλιστα συμπεριληφθούν και τα μέλη των οικογενειών τους, οι αριθμοί δείχνουν για τον Δεκέμβριο του 2025 11.448 άτομα έναντι 4.705 έναν χρόνο νωρίτερα, με αύξηση 142,5%.
Επιπλέον, ο πρόεδρος της Ένωσης Εξαγωγέων Υπηρεσιών Ακινήτων, Μπαϊράμ Τεκτσέ, μιλώντας στο Anadolu τόνισε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ελλάδα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των τουρκικών επενδύσεων σε ακίνητα στο εξωτερικό και ακολουθούν οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι ειδικοί της αγοράς σκιαγραφώντας το προφίλ των Τούρκων αγοραστών οικιστικών ακινήτων στη χώρα μας αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου, φιλελεύθερων αντιλήψεων, μεσαίων ή ανώτερων εισοδημάτων, με προέλευση από τη Δυτική Τουρκία, τις παράλιες μικρασιατικές πόλεις και την Κωνσταντινούπολη. Από επιχειρηματίες, επαγγελματίες και υψηλόβαθμα εταιρικά στελέχη μέχρι υψηλών απολαβών συνταξιούχους. Απεναντίας, οι πιο συντηρητικοί, από θρησκευτικής πλευράς, Τούρκοι επιλέγουν το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και την Ντόχα.
Οι Τούρκοι επενδυτές προτιμούν κυρίως την αγορά της Αττικής, από το Κολωνάκι μέχρι και τα νότια προάστια, έχοντας πολλοί την επιδίωξη απόκτησης της Golden Visa και κοινό στόχο είτε την ιδιοκατοίκηση είτε την ενοικίαση. Δευτερευόντως, ενδιαφέρονται για τις αγορές της Θεσσαλονίκης και κάποιων μεγάλων νησιών. Αρκετοί αναζητούν εξοχικά στα νησιά, κυρίως σε Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο, Κρήτη, αλλά και Θάσο, με τους ίδιους στόχους.
Όλα αυτά δεν έχουν σχέση με τα όσα συμβαίνουν με αγορές ακινήτων από Τούρκους πολίτες, αλλά μέσω εταιρειών με έδρα στη Βουλγαρία σε ζώνες γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, όπως ο Εβρος και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Για αγορές ακινήτων από ξένα φυσικά πρόσωπα σε αυτές τις περιοχές απαιτούνται ειδικές εγκρίσεις. Για τα φαινόμενα παράκαμψης που ενδεχομένως επιχειρούνται με τη σύσταση εταιρειών από Τούρκους υπηκόους σε ευρωπαϊκό έδαφος έχει ήδη προαναγγελθεί από την κυβέρνηση επικαιροποίηση και αυστηροποίηση του συγκεκριμένου καθεστώτος.
Οι Αμερικανοί
Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κινητικότητα των Αμερικανών αγοραστών ακινήτων στη χώρα μας. Σε επίπεδο Golden Visa κινούνται ανοδικά, με 578 μόνιμες άδειες διαμονής που αφορούν 1.611 άτομα οικογενειών. Αυτές αφορούν κυρίως επενδυτές σε μεγάλα και ακριβά ακίνητα, παραθαλάσσια σε διάφορα σημεία της χώρας, καθώς και στο κέντρο, στα βόρεια και τα νότια προάστια της Αθήνας. Προτιμούν πολυτελή διαμερίσματα ή βίλες με θέα στη θάλασσα, ακίνητα με ιστορική - πολιτιστική αξία, καθώς και εξοχικά σε νησιά όπως σε Ρόδο, Κρήτη, Μύκονο, Σαντορίνη και Κέρκυρα.
Ένας άλλος όμως κρίσιμος παράγοντας αφορά τις αμερικανικές αγορές εκτός Golden Visa. Πρόκειται, πρωτίστως, για ένα κύμα Αμερικανών συνταξιούχων, με πρώτους τους Ελληνοαμερικανούς ομογενείς, που αγοράζουν μικρότερα ακίνητα στην Ελλάδα αξιοποιώντας ειδικές δυνατότητες, όπως το πρόγραμμα Οικονομικά Ανεξάρτητου Ατόμου (Financial Independence Permit - FIP), το οποίο αφορά οικονομικά ανεξάρτητα άτομα από χώρες εκτός Ε.Ε., όπως συνταξιούχους, που θέλουν να διαμείνουν στη χώρα μας. Τη διετούς ισχύος και εν συνεχεία ανανεούμενη άδεια FIP αποκτούν όσοι διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα διαβίωσης, χωρίς να χρειάζεται να εργαστούν στην Ελλάδα και παραμένοντας υποχρεωτικά στη χώρα 183 ημέρες ετησίως.
Ηδη, βάσει των στοιχείων της «λευκής βίβλου» της Get Golden Visa, 13.251 Αμερικανοί πολίτες λαμβάνουν συνταξιοδοτικά επιδόματα των ΗΠΑ σε διευθύνσεις στην Ελλάδα, ενώ ο οργανισμός φορολογικών και συνταξιοδοτικών υπηρεσιών taxesforexpats.com με έδρα στη Νέα Υόρκη ανέφερε σε report του περασμένου Ιουνίου ότι περισσότεροι από 6.000 έχουν ήδη μετεγκατασταθεί στην Ελλάδα έχοντας πλέον μόνιμη κατοικία.
Ως κίνητρα για την αγορά ακινήτων από Αμερικανούς στην Ελλάδα με σκοπό την εγκατάσταση αναφέρονται η μεγάλη διαφορά στο κόστος ζωής, το ήπιο ελληνικό μεσογειακό κλίμα, οι χαλαρότεροι ρυθμοί ζωής, αλλά και ειδικότερα τα ικανοποιητικά φορολογικά κίνητρα για τους ξένους συνταξιούχους.
Οι διάφορες εταιρείες real estate που απευθύνονται σε Αμερικανούς συνταξιούχους τούς υποδεικνύουν αγορές σε διάφορα σημεία της Ελλάδας: από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα χωριά του Πηλίου, τα Ζαγοροχώρια, την Πελοπόννησο και από τα νησιά-τουριστικά θέρετρα όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα κ.ά. μέχρι πολύ μικρότερα όπως η Σύμη, η Χάλκη κ.ά.
Από άλλες χώρες
Από τις άλλες χώρες προέλευσης των επενδυτών στο ελληνικό real estate, ασφαλώς, ξεχωρίζουν οι σοβαρού εισοδήματος Ιρανοί, που «επιμένουν ελληνικά» τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της γενικότερης προσφυγής τους σε επενδύσεις στο εξωτερικό, με την ελπίδα και της μετεγκατάστασης, προφανώς λόγω της έκρυθμης κοινωνικής και οικονομικής εσωτερικής κατάστασης και της εντεινόμενης απειλής πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.
Τον περσινό Δεκέμβριο οι επενδυτές από το Ιράν ήταν η τέταρτη πολυπληθέστερη ομάδα ξένων αγοραστών ακινήτων έχοντας λάβει 816 μόνιμες άδειες Golden Visa, καθώς και 223 ανανεώσεις/επανεκδόσεις με 1.902 επιπλέον μέλη των οικογενειών τους. Οι Κινέζοι παραμένουν στην πρώτη θέση με 9.926 αρχικές άδειες και μερίδιο 47,9%, συν 4.607 ανανεώσεις/επανεκδόσεις και 26.874 μέλη των οικογενειών τους. Στην τρίτη θέση κινούνται σταθερά οι Λιβανέζοι (994 αρχικές χορηγήσεις, 182 ανανεώσεις/επανεκδόσεις και 2.648 μέλη οικογενειών), ενώ σε σταθερή πτωτική πορεία βρίσκονται οι Ρώσοι.
Αριθμοί και αλλαγές
Το τέλος του 2025 βρήκε 79.056 ξένους πολίτες με ισχύουσες άδειες διαμονής ξένου επενδυτή στη χώρα μας, έναντι 48.049 το ίδιο διάστημα το 2024. Γεγονός που δείχνει τη δυναμική που διατήρησε και πέρυσι η Golden Visa, κυρίως όμως αυτό οφείλεται στη διεκπεραίωση αιτημάτων για μόνιμες άδειες που είχαν υποβληθεί παλαιότερα.
Με τη μεταβολή του καθεστώτος σημειώθηκε σαφής κάμψη στην υποβολή νέων αιτημάτων. Από 1.262 αιτήματα αρχικής χορήγησης και 369 ανανέωσης που υποβλήθηκαν το Δεκέμβριο του 2024 μειώθηκαν σταδιακά σε 362 και 104 αντίστοιχα.
Ενα άλλο στοιχείο που έχει τη δική του σημασία είναι ότι από τις 11.553 εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση Golden Visa το 52,4% προέρχεται από την Κίνα, το 17,9% από την Τουρκία και το 4,9% από το Ισραήλ.
Μετά και τις τελευταίες αλλαγές στο πλαίσιο της ελληνικής Golden Visa, η χορήγηση άδειας διαμονής με την αγορά ακινήτου προβλέπει ελάχιστο ύψος επένδυσης 800.000 ευρώ για ακίνητα στην Αττική, στον Δήμο Θεσσαλονίκης και σε νησιά άνω των 3.100 κατοίκων. Παράλληλα, το ακίνητο οφείλει να είναι ελάχιστης επιφάνειας 120 τ.μ. Στην υπόλοιπη χώρα το ελάχιστο ύψος διαμορφώνεται στις 400.000 ευρώ (πριν ήταν 250.000 ευρώ). Επίσης, εφόσον η κατοικία που αγοράζεται προέρχεται από αλλαγή χρήσης, π.χ. από βιομηχανικό κτίριο, αποθήκη, γραφείο κ.λπ., τότε η ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση μειώνεται στις 250.000 ευρώ, με τη συνοδό απαγόρευση αξιοποίησής της μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.
