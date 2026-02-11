Γεωπολιτικό real estate: Τούρκοι, Ισραηλινοί, Ιρανοί, Λιβανέζοι και Αμερικανοί σπεύδουν για ακίνητα σε Κολωνάκι και Αθηναϊκή Ριβιέρα

Τι δείχνει έρευνα για τον χάρτη της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης χώρας – Πού και γιατί αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα ξένοι αγοραστές – Στα 8,5 δισ. ευρώ οι ξένες επενδύσεις σε αγορές ακινήτων στην Ελλάδα από το 2013 μέσω της Golden Visa