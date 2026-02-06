Metlen: Πρόβλεψη για μείωση EBITDA κατά 25% το 2025 – Επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της

Διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με ρευστότητα άνω των €4 δισ. στο τέλος του 2025 - Οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις παραμένουν αμετάβλητες, με EBITDA μεταξύ €1.900–2.080 εκατ. μέσω οργανικής ανάπτυξης