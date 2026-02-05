Bank of America: Σε τροχιά ανόδου η Metlen – Στα €64 η τιμή-στόχος και σύσταση «αγορά»
Ανεβάζει τον πήχη για τη Metlen η Bank of America - Πώληση ΑΠΕ και Dunkerque εξελίσσουν την επενδυτική ιστορία της εταιρείας, αναφέρει ο επενδυτικός οίκος
Τη σύσταση αγοράς για τη Metlen διατηρεί η Bank of America, με τιμή στόχο τα 64 ευρώ, καθώς εκτιμά ότι η επενδυτική ιστορία της εταιρείας συνεχίζει να εξελίσσεται. Όπως επισημαίνει η ομάδα του Jason Fairclough, η ροή ειδήσεων γύρω από τον όμιλο ενισχύεται εκ νέου, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς έδρας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ένταξη στον FTSE100.
Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο εξελίξεις. Η πρώτη αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου επτά φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο ισχύος 283 MW στη Schroders Greencoat, κίνηση που εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης και αξιοποίησης ενεργειακών έργων με στόχο την ανακύκλωση κεφαλαίων. Με βάση συγκρίσιμες συναλλαγές, η BofA εκτιμά πιθανό τίμημα 200-250 εκατ. ευρώ, υπενθυμίζοντας την αντίστοιχη πώληση έργων στη Χιλή έναντι 865 εκατ. δολαρίων.
Η δεύτερη εξέλιξη αφορά το ενδεχόμενο εξαγοράς του χυτηρίου αλουμινίου Dunkerque στη Γαλλία, δυναμικότητας περίπου 285 χιλ. τόνων ετησίως.
