Metlen: Η ίδρυση της GIGA επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη
Metlen: Η ίδρυση της GIGA επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη
Νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που συνδέει μεγάλους καταναλωτές ενέργειας και παρόχους τεχνολογίας δικτύων - Η Metlen συγκαταλέγεται στα ιδρυτικά μέλη της GIGA, μαζί με κορυφαίους διεθνείς ομίλους, όπως οι Amazon, Google, Hitachi Energy, Meta, Microsoft και Siemens Energy
Aνακοινώθηκε η ίδρυση της Green Industrial Grids Association (GIGA) από μια ομάδα κορυφαίων ευρωπαϊκών ενεργοβόρων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνολογίες για τα ηλεκτρικά δίκτυα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Metlen, η Ένωση δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει έναν θεμελιώδη μετασχηματισμό του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης επιταχύνοντας την ανάπτυξη σύγχρονων και ψηφιακών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.
Η GIGA, ειδικότερα, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό, φέρνοντας σε επαφή εταιρείες με κοινές ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της είναι να παρέχει πρακτικές πληροφορίες με γνώμονα τον χρήστη για την πρόσβαση στο δίκτυο, τον σχεδιασμό και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, ζητήματα που σήμερα λείπουν από τις ευρωπαϊκές συζητήσεις για την ενέργεια.
Στα ιδρυτικά μέλη της GIGA συγκαταλέγονται οι Amazon, Electra, Fastned, Google, Hitachi Energy, Linde, Meta, Metlen, Milence, Microsoft και Siemens Energy. Από κοινού, εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών ηmelλεκτρικής ενέργειας και παρόχων τεχνολογίας, με κοινή δέσμευση για τον μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών δικτύων, ώστε να στηρίξουν μια καθαρή, ανταγωνιστική και «πράσινη» οικονομία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Metlen, η Ένωση δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει έναν θεμελιώδη μετασχηματισμό του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης επιταχύνοντας την ανάπτυξη σύγχρονων και ψηφιακών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.
Η GIGA, ειδικότερα, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό, φέρνοντας σε επαφή εταιρείες με κοινές ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της είναι να παρέχει πρακτικές πληροφορίες με γνώμονα τον χρήστη για την πρόσβαση στο δίκτυο, τον σχεδιασμό και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, ζητήματα που σήμερα λείπουν από τις ευρωπαϊκές συζητήσεις για την ενέργεια.
Στα ιδρυτικά μέλη της GIGA συγκαταλέγονται οι Amazon, Electra, Fastned, Google, Hitachi Energy, Linde, Meta, Metlen, Milence, Microsoft και Siemens Energy. Από κοινού, εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών ηmelλεκτρικής ενέργειας και παρόχων τεχνολογίας, με κοινή δέσμευση για τον μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών δικτύων, ώστε να στηρίξουν μια καθαρή, ανταγωνιστική και «πράσινη» οικονομία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα