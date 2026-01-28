Metlen: Η ίδρυση της GIGA επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη

Νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που συνδέει μεγάλους καταναλωτές ενέργειας και παρόχους τεχνολογίας δικτύων - Η Metlen συγκαταλέγεται στα ιδρυτικά μέλη της GIGA, μαζί με κορυφαίους διεθνείς ομίλους, όπως οι Amazon, Google, Hitachi Energy, Meta, Microsoft και Siemens Energy